Suma primita de FCSB de la UEFA dupa ce i-a eliminat pe Milsami! Cati bani poate incasa daca ajunge in grupele Europa League

ALASHKERT - FCSB, in turul 2 UEFA Europa League, se vede joia viitoare la ProTV, de la 20:00!

FCSB s-a calificat in turul 2 preliminar al Europa League dupa ce a castigat dubla mansa cu Milsami. Pentru calificarea in turul 2 preliminar FCSB a primit 500.000 de euro. Pentru prezenta in turul 1 preliminar, atat FCSB cat si Craiova au primit cate 240.000 de euro, iar pentru calificarea in turul urmator au primit cate 260.000 de euro.

UEFA va recompensa echipele calificate in turul 3 preliminar cu 280.000 de euro, iar prezenta in play-off va fi recompensata cu 300.000 de euro. Calificarea in grupele Europa League este recompensata cu 2.920.000 de euro.