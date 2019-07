Ultima "NEBUNIE" a lui Becali: "Ii fac salariu de un milion de euro sa ramana la mine!" Jucatorul BLOCAT la FCSB cu un salariu COLOSAL

ALASHKERT - FCSB, in turul 2 UEFA Europa League, se vede joia viitoare la ProTV, de la 20:00!

Gigi Becali nu vrea sa isi piarda jucatorii importanti. Coman, Man si Tanase sunt fotbalistii in care patronul FCSB isi pune toate sperantele ca pot duce echipa cat mai sus in Europa.

Becali este dispus sa-i ofere lui Tanase si un salariu urias pentru Romania: un milion de euro!

"Nici pe Tanase n-as vrea sa-l vand. Daca intram in Europa League ii fac 25.000 de euro salariu, iar daca intram in Liga Campionilor ii dau 50.000 de euro. Ii dau chiar si un milion pe an doar sa ramana la mine", a declarat Gigi Becali la DigiSport.

Florin Tanase: "Daca vine o oferta importanta, il rog pe domnul Becali sa ma lase sa plec"



Tanase are oferta din Statele Unite ale Americii. Americanii ofera 5 milioane in schimbul capitanului de la FCSB, suma considerata mult prea mica de Becali.

"Eu nu ma gandesc la plecare, depinde ce oferte vor veni. Ma simt bine aici. Totusi, daca va fi vorba de un club important, sigur ca orice jucator isi doreste sa mearga. In cazul acesta l-as ruga pe domnul Becali sa ma lase sa plec. Ma duc la dansul la palat! Ne dorim grupele Europa League si sa castigam campionatul.Ne bucuram ca domnul Becali a spus ca ne mareste salariile daca ne calificam in Europa", a spus Florin Tanase la PRO X.