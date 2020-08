"Nici eu nu ma asteptam sa jucam asa!" Petrea, surprins dupa ce FCSB a distrus-o pe Viitorul! Ce a spus despre Bus

FCSB s-a impus la scor de neprezentare cu Viitorul, 3-0!

Ros-albastrii au ajuns la a doua victorie consecutiva in Liga 1 cu scorul 3-0, iar Toni Petrea se declara multumit de jocul echipei sale.

Antrenorul FCSB-ului a vorbit la finalul meciului de prestatia jucatorilor sai, mai ales dupa victoria din primul tur al preliminariilor Europa League de joi si s-a declarat incantat de atitudinea fotbalistilor.

Petrea a vorbit si despre Bus, care a facut un meci bun si nu a mai fost schimbat la pauza.

"Ma bucura jocul si rezultatul, nu ma asteptam sa avem asa prospetime dupa cele 90 de minute disputate joi, ma bucura.

Cred ca si organizarea a fost foarte buna, nu le-am dat nicio sansa, nu le-am dat spatii de a pasa, stiam ca e o echipa care paseaza si am incercat sa recuperam mingea in treimea lor.

Bus a avut si asta seara oportunitati, a fost un pic ghinionist, ne ajuta foarte mult, face culoare pentru colegi.

Ma bucura ca inscriem mult, dar mai mult ma bucura ca nu primim gol. trebuie sa ne pregatim in continuare la fel. E ok ca vine pauza, sunt perioade normale, vom profita si noi de pauza sa le dam putin liber si sa apucam sa ne pregatim cum trebuie pentru ce urmeaza.

E meritul tuturor si al lui Tomi si al intregului staff, si jucatorilor carora le multumesc pentru cum au jucat.

E foarte important sa treci in turul urmator, vom vedea sortii ce echipa ne vor trimite. Sper sa ajungem in grupe, nu am preferinte, sa ne calificam. Am vorbit si la conferinta, in trecut echipa noastra dadea mai multi jucatori la nationala, din pacate din cauza sezonului trecut mai putin reusit, numarul a scazut, dar sper ca pe viitor sa avem cat mai multi jucatori la nationala", a spus Toni Petrea la finalul meciului.