BREAKING NEWS! FCSB si-a prezentat noile echipamente! Cum arata tricourile in care vor juca Man si Coman

FCSB si-a prezentat echipamentul in care o sa evolueze in actualul sezon.

Ros-albastrii continua parteneriatul cu Nike prin prin Sport Time Trade. Jucatorii lui Toni Petrea vor purta in meciul din aceasta seara, de pe Arena Nationala, contra Viitoruui Constanta, noul echipament.

Portarii vor avea parte de un nou kit care va fi disponibil in culorile negru verde si albastru.

"La fel ca in fiecare an, FCSB si partenerul tehnic Nike Football - prin Sport Time Trade - lanseaza un nou rand de echipament de joc pentru ros-albastri. In aceasta vara, a venit randul kit-ului de deplasare, care continua povestea evolutiei stelare, inspiratia celor de la Nike atunci cand au creat designul liniei vestimentare de la FCSB.

Astfel, FCSB si Sport Time Trade, noul distribuitor Nike in Romania, anunta cu mandrie ca jucatorii nostri vor evolua, in premiera, in acest echipament in partida cu Viitorul FC, care se va disputa deseara pe Arena Nationala, incepand cu ora 21:00.

De asemenea, si portarii vor beneficia de un echipament nou in acest sezon, disponibil in culorile negru, verde si albastru.

Vom reveni, in perioada urmatoare, cu detalii legate de disponibilitatea la vanzare a noului echipament, precum si a replicilor oficiale Nike ale acestuia", a fost anuntul celor de la FCSB.