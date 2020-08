"Nu ma intereseaza de ei!" Declaratiile antrenorului de la FCSB inainte de duelul cu Viitorul! Ce spune Toni Petrea despre convocarile lui Coman si Bus

FCSB va juca impotriva Viitorului Constanta, pe Arena Nationala, duminica, intr-un meci din etapa a doua a Ligii 1.

Echipa patronata de Gigi Becali a reusit sa inscrie 6 goluri in primele doua partide oficiale jucate. FCSB a castigat cu 3-0 in fata Astrei si tot cu acelasi scor impotriva lui Shirak, in preliminariile Europa League.

Antrenorul de la FCSB spera ca elevii sai sa joace la fel de bine si in meciul cu Viitorul. Pe langa asta, el a spus ca nu il interseaza de situatia de la CFR si Craiova.

"Ma bucura faptul ca am marcat destule goluri in primele doua meciuri. Asta denota faptul ca avem o echipa ofensiva, preocupata de atac. Intalnim o echipa buna, ofensiva, cred ca va fi un meci interesat. Sper ca la final noi sa iesim invingatori. Trebuie sa fim foarte atenti.

Nu ma intereseaza ce se intampla pe la celelalte echipe. Suntem preocupati doar de ceea ce facem noi. Vrem sa o luam pas cu pas, sa tratam fiecare meci serios, la victorie. La final, tragem linie si vedem unde vom fi", a spus Toni Petrea.

Dupa aceasta etapa, Liga 1 va lua pauza pentru meciurile echipei nationale din Nations League. Tricolorii se vor lupta cu Irlanda de Nord pe 4 septembrie si Austria pe 7 septembrie, iar meciurile sunt transmise in direct pe PRO TV.

"Tinand cont de faptul ca nu am avut o pregatire asa cum ne-am fi dorit, ca durata de timp, cred ca este bine venita aceasta pauza pentru echipele de club pentru a ne pune la punct. "Cert este ca avem jucatori de valoare. In trecut, ei reprezentau nucleul echipei nationale. Din pacate, in acest moment, nu putem spune lucrul acesta si spera ca in viitor, prin evolutiile de la echipa de club, sa fie convocati cati mai multi jucatori", a spus antrenorul de la FCSB.