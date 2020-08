FCSB - Viitorul, LIVE TEXT de la ora 21:00 | Man, Coman si Tanase "alearga" dupa a treia victorie consecutiva in noul sezon! 

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din Liga 1 pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Dupa duelul cu FC Shirak din turul 1 preliminar al Europa League, FCSB da peste FC Viitorul in etapa a doua a Ligii 1.

Echipa lui Toni Petrea a inceput noul sezon cu dreptul. "Ros-albastrii" au castigat in prima runda cu 3-0 contra celor de la Astra Giurgiu si apoi s-au impus tot cu scor de neprezentare in Europa League.

De cealalta parte, Viitorul pregatit acum de Ruben de la Barrera a remizat in etapa precedenta a Ligii 1, scor 1-1, cu nou-promovata UTA Arad, pe teren propriu. Golul constantenilor a fost reusit de Gabi Iancu, golgeterul sezonului trecut care a fost convocat la echipa nationala.

FCSB s-a impus in fata celor de la Viitorul in ultimele 3 intalniri directe, baietii de la malul marii castigand ultima partida in fata echipei "ros-albastre" in martie 2019.

Inainte de meciul din etapa a doua a noului sezon, antrenorul Toni Petrea a declarat ca este bucuros cu modul in care arata echipa.

"Ma bucura faptul ca am marcat destule goluri in primele doua meciuri. Asta denota faptul ca avem o echipa ofensiva, preocupata de atac. Intalnim o echipa buna, ofensiva, cred ca va fi un meci interesat. Sper ca la final noi sa iesim invingatori. Trebuie sa fim foarte atenti.

Nu ma intereseaza ce se intampla pe la celelalte echipe. Suntem preocupati doar de ceea ce facem noi. Vrem sa o luam pas cu pas, sa tratam fiecare meci serios, la victorie. La final, tragem linie si vedem unde vom fi", a spus Toni Petrea.

