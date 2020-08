FCSB, abonata la cupele europene! Echipa lui Gigi Becali a ajuns la 18 sezoane consecutive in Europa! Cifrele SENZATIONALE ale 'ros-albastrilor'

FCSB s-a calificat in turul 2 preliminar al Europa League, dupa ce a trecut cu 3-0 de FC Shirak.

Echipa lui Gigi Becali nu a ratat, in niciun sezon din 2003 si pana in prezent, calificarea in fata unor adversari mult mai slabi, asa cum s-a intamplat cu Universitatea Craiova, care a fost eliminata de Lokomotiv Tbilisi.

'Ros-albastrii' au fost de cateva ori in situatia de a intra in topul umilintelor, fiind aproape de rezultate rusinoase. De exemplu, in 2003 in Cupa UEFA, FCSB a mers mai departe dupa doua remize cu Neman Grodno (Belarus).

Apoi, in 2012 in Europa League, Laurentiu Reghecampf a debutat intr-un 0-1 cu Spartak Trnava (Slovacia), rezultat intors in retur, gratie golurilor lui Adi Rocha, Raul Rusescu si Stefan Nikolic.

Nu in ultimul rand, in 2011, intr-un meci din grupele Europa League, FCSB a fost invinsa de Maccabi Haifa (Israel) cu 5-0, insa nu a fost eliminata din Europa, calificandu-se in primavara europeana.

Astfel, 'ros-albastrii' au reusit, in perioada 2003-2020, 18 sezoane consecutive in cupele europene, disputand 176 de meciuri. De 11 ori la rand FCSB s-a calificat in grupele competitiei in care a fost angrenata, iar de 6 ori a ajuns pana in primavara europeana, disputand si o semifinala de Cupa UEFA.

Printre cele mai importante victorii reusite de echipa lui Gigi Becali in Europa, se numara cele cu Ajax (2-0), Chelsea (1-0), Lazio (1-0), Valencia (2-0) si Dinamo Kiev (4-1).