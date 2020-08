Scapa FCSB de Adi Petre?! Atacantul NU mai are nicio sansa sa prinda echipa dupa golul lui Buziuc din Europa League! Ce i-ar fi spus Gigi Becali

Drumul lui Adi Petre la FCSB pare sa fi ajuns la final.

Gigi Becali are un nou preferat, pe Alexandru Buziuc, pe care intentioneaza sa-l introduca mai mult pe teren. Astfel, patronul 'ros-albastrilor' i-ar fi comunicat lui Petre ca nu va mai prinde minute in urmatoarea perioada.

In afara de Buziuc, Becali il mai are in atac si pe Sergiu Bus cu care a inceput cele doua partide oficiale din noul sezon. Astfel, potrivit celor de la Fanatik, atacantul adus in februarie de la Esbjerg s-ar putea desparti de FCSB in curand.

Adi Petre a fost transferat pentru 800.000 de euro, insa Becali nu i-a dat prea multe sanse, adunand 12 aparitii in tricoul 'ros-albastrilor', in majoritatea meciurilor fiind schimbat la pauza.

Inca de cand a reusit aducerea lui Sergiu Bus de la Gaz Metan Medias, Gigi Becali a declarat ca Petre va ramane la echipa doar ca sa fie acolo si pentru a respecta contractul.

"Adrian Petre mai are inca un an, respectam contractul. El (n.r. Bus) nu are 22 de ani ca sa aiba emotii, are 27.

L-am vazut statornic, l-am studiat si la declarații. Sa vad daca are blandete, pace in sufletul lui. Nu l-am vazut niciodata agitat, manios. Daca nu are caracter fotbalistul e mai greu", spunea atunci Becali.