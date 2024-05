Toni Petrea i-a transmis un mesaj clar lui Gigi Becali

După o așteptare îndelungată, timp în care mai mulți antrenori au trecut pe la formația lui Becali, cuplul format din Mihai Pintilii și Elias Charalambous a fost talismanul norocos al echipei.

Între cei care au condus echipa în această perioadă se numără și Toni Petrea, antrenor care, deși nu a reușit să aducă titlul în cele două mandate la club, a transmis un mesaj de susținere după succesul echipei.

Chiar dacă titlul de campioană nu i-a fost încă scris în palmares, Toni Petrea a avut un succes cu echipa, câștigând Cupa României în sezonul 2019/2020.

”Mă bucur pentru FCSB că a câștigat campionatul. Am prieteni acolo, mă refer la cei din staff, dar și la jucători, ținem legătura. Le-am spus că n-are cine să-i învingă, singurii lor adversari au fost ei înșiși." a declarat Toni Petrea, conform Digi Sport.

Toni Petrea: "Mă întâlnesc săptămânal cu ei"

În ciuda eșecurilor din trecut, Petrea rămâne un susținător al echipei și speră că acest titlu nu va fi doar un "accident", ci începutul unei perioade de succes continuu. Cu o convingere fermă în potențialul echipei și cu speranța că patronul Gigi Becali va susține această direcție, Toni Petrea este optimist în privința viitorului FCSB.

"Mă întâlnesc săptămânal cu ei. Am băiatul care joacă acolo și, inevitabil, ne vedem. În acești 9 ani au fost mereu aproape (n.r.- de titlu). Eu sper să nu fie un `accident`. Depinde și de ceea ce va dori patronul”, a continuat tehnicianul.

Elias Charalambous, lăudat de FRF: ”Caracter frumos”

Mihai Stoichiță, director tehnic în cadrul Federației Române de Fotbal (FRF), a vorbit despre Elias Charalambous și l-a lăudat pe antrenorul celor de la FCSB.

”Charalambous e un băiat foarte educat. Eu îl știu din Cipru, când juca acolo și când am stat eu 4 ani pe acolo. A fost un jucător excepțional la nivelul Ciprului. Pentru Cipru a fost unul dintre cei mai buni jucători.

Are și un caracter frumos. De când a venit FCSB am vorbit de mai multe ori cu el. El îmi zice mie ‘Mister 3-4-3’. Când m-am dus în Cipru eu am implementat acest sistem și a fost o noutate pentru ei.

Aseară am stat de vorbă cu un prieten de-al lui din Cipru, un agent care a venit special pentru acest meci. Un foarte bun prieten de-al lui Elias. Și acolo m-am întâlnit cu el. Vine cu Pintilii la toate meciurile de la naționalele de juniori”, a spus Mihai Stoichiță, potrivit Fanatik.

Clasamentul play-off-ului Superligii României