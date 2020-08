RAI cu toata lumea: 9 goluri marcate, 0 primite! FCSB CHIAR se bate la titlu! Cum arata startul PERFECT dupa venirea lui Petrea si Neubert

FCSB a reusit a 3-a victorie consecutiva cu 3-0 de la startul sezonului!

Dupa ce au distrus-o pe Astra in prima etapa a sezonului, stelistii nu i-au menajat pe armenii de la Shirak. Le-au dat acelasi scor in partida disputata joi seara. Astazi a fost randul Viitorului sa vada forta noului FCSB! Echipa lui Ruben de la Barrera s-a lovit de un zid pe National Arena. FCSB a marcat rapid, in minutul 2, prin Tanase, apoi a mai ratat ocazii importante pana la pauza. Nici dupa reluare Viitorul nu i-a dat mari emotii pentru rezultat adversarei. Autogolul lui Mladen din minutul 50 si reusita din final a lui Ionut Vina au inchis tabela.

Singura problema a FCSB: n-a marcat Bus! inlocuit la pauza cu Astra si Shirak, Bus a ramas in teren 65 de minute in aceasta seara. Ca de fiecare data, locul sau a fost luat de Buziuc. Atacantul-vedeta adus de la Medias pleaca la nationala, unde a fost convocat in premiera de Radoi pentru jocurile cu Irlanda de Nord (4 septembrie, 21:45, PRO TV) si Austria (7 septembrie, 21:45, PRO TV).

Cine a marcat golurile FCSB in acest sezon:

..cu Astra: Man, Tanase, Morutan

...cu Shirak: Olaru, Tanase, Buziuc

....cu Viitorul: Tanase, Mladen (a), Vina