FCSB si-a schimbat in acest sezon echipamentul de deplasare.

Stelistii au tricouri intr-o culoare rara. :) Jucatorii lui Toni Petrea s-au simtit bine in noile echipamente. Au dominat-o categoric pe Viitorul inca din primele minute ale meciului de pe National Arena! In baza intelegerii cu Nike, FCSB primeste in fiecare an, prin rotarie, cate un rand de echipamente noi de la Nike. In acest sezon, stelistii au schimbat echipamentele de deplasare.