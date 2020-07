Neubert, pregatit de revolutia din vestiarul FCSB! Avertismentul pentru jucatorii lui Gigi Becali: "Cine nu respecta regulile va fi pedepsit!"

Thomas Neubert a fost adus la FCSB pentru a-i asigura titlul lui Gigi Becali in sezonul urmator.

Sezonul slab al ros-albastrilor si problemele de lot din finalul sezonului l-au convins pe Gigi Becali ca este nevoie sa faca schimbari la echipa. Astfel, patronul FCSB i-a adus pe Thomas Neubert si Toni Petrea din Emiratele Arabe.

Preparatorul fizic si-a anuntat intentia de 'a pune pe picioare' vestiarul FCSB-ului, care in ultimul timp a fost lovit constant de accidentari. Neamtul este pregatit pentru noua provocare, dupa cum a declarat chiar el si are in plan ca cei care nu respecta regulile impuse sa fie sanctionati.

"Trebuie sa stii. E ca atunci cand ai copii, le faci regului. Cand le respecta, e ok, cand nu le respecta, trebuie pedepsiti. Asa invata. Depinde de fiecare, daca accepta sau nu. Nu accepti, ok, atunci avem o problema.

Nu este cum a zis Gigi Becali, ca nu va fi voie sa razi sau mai stiu eu ce. Nu, intr-o familie razi, plangi impreuna, petreci multe momente impreuna, dar trebuie sa respecti regulile. Asa e si in familie si asta va fi aici in viitor", a spus Thomas Neubert pentru AntenaSport.