Datele personale ale lui Lionel Messi au fost făcute publice! Gafă de proporții înainte de Mondial

O neglijenţă de securitate a dus la divulgarea datelor din paşapoartele tuturor jucătorilor din lotul Argentinei pentru meciul amical de marţi, dinaintea Cupei Mondiale, împotriva Islandei. A apărut inclusiv numărul paşaportului starului Lionel Messi, potrivit presei.

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Numerele paşapoartelor, menţionate pe lista oficială a echipei, ar fi trebuit să fie acoperite înainte ca lista să fie făcută publică presei şi publicului. Însă, pe stadionul Jordan-Hare din Alabama, acestea au fost divulgate fără a fi redactate.

Argentina a câştigat meciul cu 3-0 în faţa a peste 88.000 de spectatori, Messi marcând la revenirea sa după o accidentare, marcând la două minute de la intrarea pe teren în repriza a doua.

Argentina îşi va începe apărarea titlului CM cu un meci din Grupa J împotriva Algeriei, marţi, informează news.ro.