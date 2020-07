Valeriu Iftime vrea sa DINAMITEZE lupta pentru titlu! Patronul de la Botosani o ameninta si pe FCSB: "Locul 3 nu mi-l ia!"

Patronul lui FC Botosani nu crede ca echipa lui Gigi Becali va termina peste trupa sa in play-off!

FC Botosani poate fi echipa care decide soarta titlului in Liga 1! Formatia antrenata de Marius Croitoru le va intalni in urmatoarele doua etape atat pe CFR Cluj, cat si pe Universitatea Craiova! Mai intai, la Botosani vin oltenii antrenati de Bergodi, care vor sa isi pastreze prima treapta a clasamentului si sa aiba un traseu impecabil pana la meciul din ultima etapa, cand intalnesc CFR-ul pe teren propriu.

Patronul moldovenilor, Valeriu Iftime, sustine ca tot ce il intereseaza este spectacolul, insa anunta ca nu va face niciun compromis, deoarece jucatorii si clubul sunt motivati financiar sa termine sezonul cu o clasare cat mai buna.

"Meciul asta e frumos, sper sa vina cei de la Craiova sa ma bata. Sa joace fotbal, sa iesim la fotbal. Eu as vrea sa se termine meciul cu 8 goluri marcate. Nu conteaza daca eu dau 6 si ei 2 sau invers. E frumos spectacolul.

Ce, nu ma poate bate Craiova? Si eu pot sa bat Craiova. Ai mei primesc cam 80.000 de euro pentru fiecare loc in plus, deci conteaza foarte mult pentru ei si nimeni nu ma poate banui ca as face un joc cuiva. Bat si Craiova si bat si CFR ca sa ii linistesc si pe Dan Petrescu si pe domnul Rotaru", a spus Valeriu Iftime la Digisport.

De asemenea, omul de afaceri a sustinut ca ar fi bine ca FCSB sa participe in competitiile europene, insa i-a amenintat pe oamenii lui Becali ca locul 3 nu le este accesibil din cauza formatiei sale!

"Avem nevoie de FCSB in Europa, dar ma tem ca locul 3 nu mi-l ia. Cum sa fiu eu relaxat, am vorbit cu Croitoru si astazi, are o foame de fotbal. El ma entuziasmaza cand il vad. Atat de mult crede in fotbal, asa ca nu ma duc sa joc pentru nimeni. Joc pentru Botosani, copiii astia vor sa ajunga in Europa pentru ca stiu ca de acolo au o rampa de lansare. Conteaza pentru ei fiecare meci", a mai spus Iftime.

FC Botosani primeste vizita celor de la Craiova duminica, pe 19 iulie, de la ora 21:00.