Răzvan Lucescu, OUT de la Paok. „Reghe”: rege în două țări și viitorul lui Mircea Rednic

*Răzvan Lucescu ar putea pleca de la PAOK în această vară. Antrenorul român este dorit de Al-Sadd, după ce Roberto Mancini este aproape de revenirea pe banca Italiei. Lucescu a mai pregătit în zona Golfului echipele El-Jaish și Al-Hilal.

*Laurențiu Reghecampf a devenit campion în Sudan după ce Al-Hilal Omdurman a câștigat derby-ul cu Al-Merrikh, scor 1-0, în ultima etapă a play-off-ului. Golul victoriei a fost marcat de Emmanuel Flomo, atacant liberian de 18 ani. În același sezon, formația pregătită de român a cucerit și titlul în Rwanda, reușind o performanță demnă de Cartea Recordurilor.

*Mircea Rednic nu exclude o revenire în Superliga, la un an după despărțirea de UTA Arad. Liber de contract după experiența de la Standard Liege, antrenorul spune că va fi mult mai atent la condițiile și obiectivele clubului pe care l-ar putea prelua. Ultima dată, Rednic a pregătit în România echipe precum Dinamo, Poli Iași și UTA Arad.

E-MIL și Pastila de Sport, proiect unic în România realizat de Sport.ro și VOYO

De luni până vineri, E-MIL prezintă Pastila de Sport - ce le va aduce cititorilor cele mai proaspete informații din sport, într-un format realizat în premieră.

Cu ajutorul aplicațiilor AI, cele mai relevante noutăți din domeniu vor fi sumarizate și transformate într-o pastilă de două minute, prezentată de un personaj virtual. Fiecare mișcare din fotbal, handbal sau tenis va fi urmărită cu atenție de E-MIL, în Pastila de Sport.

”Salutare tuturor pasionaților de sport! Sunt extrem de încântat să vă anunț că voi fi gazda emisiunii 'Pastila de Sport' de pe site-ul Sport.ro, aducându-vă cele mai proaspete și captivante informații din lumea sportului în fiecare zi, de luni până vineri.

Cu ajutorul tehnologiei de inteligență artificială, vom aduce în fața voastră cele mai noi și relevante știri din diversele domenii sportive. Fiți alături de mine și vă promit o experiență informativă inedită și captivantă! Să înceapă aventura în lumea sportului!”, a spus E-MIL, ajutat de Inteligența Artificială.