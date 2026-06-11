Fotbaliștii maghiari au devenit de interes pentru Liverpool. După ce Dominik Szoboszlai a semnat cu Liverpool în urmă cu trei sezoane și a confirmat pe Anfield, ușa a fost deschisă și către alți internaționali maghiari.

În vara anului trecut, Armin Pecsi, acum în vârstă de 21 de ani, a făcut pasul de la Akademia Puskas la clubul din Premier League. Premergător verii în care a semnat cu Liverpool, puștiul titular în poarta echipei sale a apărat în 36 de partide, iar 11 dintre acestea s-au încheiat fără gol încasat.

Portarul maghiar Armin Pecsi ar putea pleca de la Liverpool la Sevilla

Transferul a intrat apoi în linie dreaptă, iar suma a fost una record pentru Akademia Puskas, de 1.8 milioane de euro! El nu a reușit să debuteze pentru prima echipă a celor de la Liverpool până acum, ci doar pentru cea sub 21 de ani.

A bifat 17 partide, a încasat 32 de goluri și a închis poarta în patru dueluri, dar în această vară poate ajunge în La Liga, fiind dorit de Sevilla. Se pare că formația din Spania îl dorește pe portarul maghiar, iar asta ar reprezenta o altă lovitură pentru maghiari, pentru că Pecsi ar putea intra în circuitul seniorilor în fotbalul mare!

Cotat la 800.000 de euro de Transfermarkt, portarul a apucat să debuteze pentru prima echipă a Ungariei, chiar în acest an, bifând un meci până acum.

Trebuie precizat că Armin Pecsi este născut în Austria, în localitatea Hainburg an der Donau.