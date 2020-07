Fanii FCSB contraataca! Asociatia Salvati Steaua anunta atragerea a doua NUME GRELE si face solicitari catre MApN: "Vrem actele ASCUNSE!"

Fanii condusi de Gheorghe Mustata nu renunta la lupta pentru marca Steaua!

Chiar daca lucrurile pareau a se fi linistit in conflictul dintre FCSB si CSA Steaua, o noua initiativa a fanilor echipei lui Gigi Becali pune pe jar fotbalul romanesc! Asociatia ale carei baze au fost puse de Gheorghe Mustata, seful Peluzei Nord, care s-a intors in mare parte langa FCSB, a decis sa se adreseze MApN! Suporterii solicita prin intermediul Facebook accesul la informatii pe care le considera “de interes public”. Ei vor ca Ministerul Apararii Nationale sa clarifice:

"Modalitatea prin care Asociatia Centrala a Armatei (ASCA sau AS Armata), a dobandit personalitate juridica in anul 1947, ca urmare a “Ordinului de Infiintare al Clubului Armatei Romane”, emis de Generalul Mihail Lascar.

Daca Asociatia Sportiva Centrala a Armatei (infiintata in 7 iunie 1947), Clubul Sportiv Central al Armatei (1948), Casa Centrala a Armatei (1950) si Clubul Sportiv al Armatei “Steaua” (1961) sunt denumiri diferite ale aceleiasi persoane juridice? In caz afirmativ, va rugam sa ne comunicati deciziile/ordinele/actele juridice prin care s-a schimbat denumirea acestei persoane juridice in anii 1948, 1950 si 1961. In caz negativ, va rugam sa ne comunicati daca una dintre denumirile enumerate supra apartine unei persoane juridice noi si actul de infiintare a acesteia, alaturi de deciziile/ordinele/actele juridice prin care s-a decis continuarea activitatii sportive de catre noua persoana juridica.

Decizia/ordinul/actul juridic prin care, in aprilie 1998, sectia de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei, precum si continuitatea sportiva si traditiile glorioase ale acestei sectii au fost transferate catre Asociatia Fotbal Club Steaua Bucuresti.

Regulamentele de organizare a Clubului Sportiv al Armatei din aprilie 1998 pana in prezent.

Decizia de “infiintare a unei sectii de fotbal” edictata/emisa de Clubul Sportiv al Armatei, potrivit Monitorului Oficial nr. 533 din 21 aprilie 2017, precum si actele juridice care au fundamentat si au creat conditiile specifice propice ale acestui demers de infiintare a unei sectii de fotbal."

De asemenea, suporterii din Asociatia Salvati Steaua au anuntat ca au devenit membri de onoare fostele glorii steliste Ilie Stan si Ion Viorel. Acestia se alatura lui Laurentiu Reghecampf si Cosmin Olaroiu!