Rasturnare INCREDIBILA de situatie! Apararea FCSB poate fi distrusa dupa ce FRF s-a AUTOSESIZAT cu privire la Andrei Vlad! Ce urmeaza! 

Chiar daca Dinamo a fost lovita puternic de vestile proaste primite de dimineata, "cainii" inca spera la Cupa Romaniei!

Se complica tot mai mult cazul lui Andrei Vlad, despre care dinamovistii sustin ca nu avea drept de joc in mansa tur a semifinalei Cupei Romaniei. Meciul a fost castigat de FCSB cu 3-0 pe teren, insa echipa lui Gigi Becali risca sa piarda la masa verde cu acelasi scor! Chiar daca s-a crezut initial ca totul se judeca in baza unei sesizari facute de dinamovisti, documentele publicate pe site-ul FRF scot la iveala un detaliu care poate da totul peste cap!

Conform surselor www.sport.ro, apararea FCSB-ului de la comisii s-a bazat pe un viciu de procedura, iar cazul nu ar trebui sa intre pe fond, adica nu s-ar judeca in baza regulamentelor. Oficialii ros-albastrilor au invocat prevederea conform careia Dinamo ar fi avut dreptul sa sesizeze neregula in termen de 48 de ore de la terminarea partidei in cauza. Cum sesizarea dinamovistilor a venit la mai bine de doua saptamani dupa disputarea meciului, conducerea FCSB considera ca acest caz nu ar trebui sa poata fi judecat pe fond!

Numai ca in documentul publicat de FRF prin care sunt prezentate cauzele aflate pe rol la data de 15 iulie 2020 (n.r. cazurile discutate in sedinta de ieri), in rolul de reclamant apare Federatia Romana de Fotbal!

In aceasta situatie, apararea FCSB-ului referitoare la viciul de procedura nu mai sta in picioare, pentru ca in Articolul 25 al ROAF se arata astfel:

“In cazul jucatorilor aflati in stare de suspendare pentru cumul de cartonase galbene, (...) sesizarea se poate face si din oficiu de catre Departamentul Competitii al forului organizator, in termen de 60 de zile de la data disputarii jocului...”

Asadar, decizia pe care o vom afla in data de 17 iulie, adica maine, va fi luata intr-un caz pe care FRF, prin intermediul Departamentului Competitii, l-a deschis impotriva FCSB-ului, nu clubul Dinamo!