Harlem Gnohere are oferte de Legia Varsovia, echipa care a castigat titlul in Polonia.

Oficialii Legiei au dorit sa il transfere si pe Bus, insa acesta a semnat cu FCSB.

Echipa poloneza a cucerit titlul cu numarul 14, iar in palamares mai are 12 Cupe. Ea este una dintre echipele de traditie din tara, fiind fondata in 1916. In lot polonezii mai au un jucator francez, Vamara Sanago, fotbalist care este ofertat de echipe puternice din Europa.

Fanii polonezi au voie pe stadion, ocupand doar 25 la suta din capacitatea arenei.

Gnohere si-a reziliat pe 4 iunie contractul cu formatia patronata de Gigi Becali. El a jucat pentru FCSB 115 partide, a inscris 51 de goluri si a oferit 6 pase decisive.

Atacantul francez a declarat ca a avut oferte de la Lugano (Elvetia), Al Ahly (Egipt), Rizespor (Turcia), iar toate au fost refuzate de Gigi Becali, deoarece voia sa incaseze mai multi bani.

