FOTO Numele jucătorului de la FCSB a ajuns pe buzele unui șef de stat! Explozie de bucurie când l-a văzut

Numele jucătorului de la FCSB a ajuns pe buzele unui șef de stat! Explozie de bucurie când l-a văzut Fotbal extern
SPORT.RO
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Un jucător de la FCSB a ajuns să fie un motiv de bucurie pentru președintele unei țări de pe continentul african.

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Capul Verdejoao pauloFCSBCupa Mondiala
Din articol

Superliga României trimite doar doi jucători la Cupa Mondială 2026: Jovo Lukic de la Universitatea Cluj și Joao Paulo de la FCSB.

Președintele din Capul Verde a primit un cartonaș cu Joao Paulo

Chiar înainte de startul turneului final, președintele Republicii Capului Verde, Jose Maria Neves, a luat parte la o provocare interesantă. Șeful de stat a primit un album cu ediția din 2026 a Cupei Mondiale și mai multe pachete cu cartonașe cu jucători.

Când a desfăcut primul pachet, Jose Maria Neves l-a găsit pe starul spaniol al celor de la Paris Saint-Germain, Fabian Ruiz. Apoi, s-a arătat extrem de fericit când a găsit un fotbalist din naționala Capului Verde, chiar pe Joao Paulo, mijlocașul celor de la FCSB.

Președintele din Capul Verde a primit un sticker cu Raphinha, însă Neves a mărturisit că și-ar fi dorit un sticker cu Neymar, jucătorul său preferat din naționala Braziliei, țară în care și-a petrecut mulți ani. 

Întrebat pe cine preferă între Ryan Mendes, căpitanul și cel mai bun marcator din istoria naționalei Capului Verde, și Neymar, Jose Maria Neves nu s-a putut decide: ”Ai folosit o alternativă: <<sau>>. Eu spun <<și>>. Îi prefer pe Ryan Mendes și pe Neymar”.

Joao Paulino, fratele geamăn al lui Joao Paulo, a semnat cu Oțelul Galați

Oțelul Galați a anunțat, miercuri, transferul lui Joao Paulino Moreira Fernandes (28 de ani), nimeni altul decât fratele geamăn al lui Joao Paulo, de la FCSB.

Joao Paulino are un profil ceva mai ofensiv decât al fratelui său, putând să evolueze ca extremă stânga, extremă dreapta sau în spatele vârfului. Fotbalistul din Capul Verde a mai avut o scurtă experiență în România, la Poli Iași, în 2025, când nu a apucat să joace în vreo partidă oficială.

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