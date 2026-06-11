Superliga României trimite doar doi jucători la Cupa Mondială 2026: Jovo Lukic de la Universitatea Cluj și Joao Paulo de la FCSB.

Președintele din Capul Verde a primit un cartonaș cu Joao Paulo

Chiar înainte de startul turneului final, președintele Republicii Capului Verde, Jose Maria Neves, a luat parte la o provocare interesantă. Șeful de stat a primit un album cu ediția din 2026 a Cupei Mondiale și mai multe pachete cu cartonașe cu jucători.

Când a desfăcut primul pachet, Jose Maria Neves l-a găsit pe starul spaniol al celor de la Paris Saint-Germain, Fabian Ruiz. Apoi, s-a arătat extrem de fericit când a găsit un fotbalist din naționala Capului Verde, chiar pe Joao Paulo, mijlocașul celor de la FCSB.

Președintele din Capul Verde a primit un sticker cu Raphinha, însă Neves a mărturisit că și-ar fi dorit un sticker cu Neymar, jucătorul său preferat din naționala Braziliei, țară în care și-a petrecut mulți ani.

Întrebat pe cine preferă între Ryan Mendes, căpitanul și cel mai bun marcator din istoria naționalei Capului Verde, și Neymar, Jose Maria Neves nu s-a putut decide: ”Ai folosit o alternativă: <<sau>>. Eu spun <<și>>. Îi prefer pe Ryan Mendes și pe Neymar”.