Oltenii au încheiat campionatul cu o demonstrație de forță, 5-0 cu Universitatea Cluj, într-un meci în care totul a mers perfect.

David Matei a deschis scorul încă din minutul 3, Assad Al-Hamlawi a dus scorul la 2-0, iar în repriza a doua tot el a mai lovit o dată. Mekvabishvili și Băsceanu au completat recitalul.

Succesul din campionat a venit la pachet cu trofeul Cupei României, câștigat într-o finală dramatică, decisă la loviturile de departajare, 6-5, tot împotriva Universității Cluj.

El este Brandão al Superligii: „Talent incredibil”

Unul dintre marile câștiguri ale sezonului este atacantul Assad Al-Hamlawi, adus în vara trecută de la Slask Wroclaw pentru aproximativ un milion de euro. Fără o perioadă reală de acomodare, vârful palestinian a devenit rapid piesă de bază în ofensiva Craiovei.