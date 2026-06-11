EXCLUSIV El este Brandão al Superligii: „Talent incredibil”

El este Brandão al Superligii: „Talent incredibil” Superliga
Ionut Stoica
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Universitatea Craiova a trăit un final de sezon de poveste, cu un titlu așteptat de 35 de ani și un event completat în mare stil.

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Assad Al-HamlawiBrandaoUniversitatea CraiovamarseilleSahtior Donetk
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Oltenii au încheiat campionatul cu o demonstrație de forță, 5-0 cu Universitatea Cluj, într-un meci în care totul a mers perfect.

David Matei a deschis scorul încă din minutul 3, Assad Al-Hamlawi a dus scorul la 2-0, iar în repriza a doua tot el a mai lovit o dată. Mekvabishvili și Băsceanu au completat recitalul.

Succesul din campionat a venit la pachet cu trofeul Cupei României, câștigat într-o finală dramatică, decisă la loviturile de departajare, 6-5, tot împotriva Universității Cluj.

El este Brandão al Superligii: „Talent incredibil”

Unul dintre marile câștiguri ale sezonului este atacantul Assad Al-Hamlawi, adus în vara trecută de la Slask Wroclaw pentru aproximativ un milion de euro. Fără o perioadă reală de acomodare, vârful palestinian a devenit rapid piesă de bază în ofensiva Craiovei.

Cotat în prezent la 2 milioane de euro, Al-Hamlawi a încheiat sezonul cu 16 goluri și patru pase decisive în toate competițiile.

Evoluțiile sale au atras atenția și foștilor internaționali. Cosmin Bărcăuan, campion al Ucrainei cu Șahtior Donețk, vede în Al-Hamlawi un atacant cu un profil rar și îl compară cu fostul său coleg, brazilianul Brandão.

„Îmi aduce aminte de un fost coleg de la Șahtior, Brandão. Parcă îl văd pe Brandão jucând. Brandão avea niște execuții și un talent incredibil la unu contra unu. Așa îl văd eu. A fost golgheter, un jucător bun. În ochii mei, așa îl asociez, îmi amintește de Brandão”, a declarat Bărcăuan pentru Sport.ro.

Brandão a fost unul dintre atacanții importanți ai lui Șahtior între 2002 și 2008, perioadă în care a marcat 91 de goluri în 220 de meciuri și a cucerit șapte trofee, inclusiv trei titluri de campion al Ucrainei.

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