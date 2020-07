Sergiu Bus putea sa ajunga in campionatul Rusiei inainte sa semneze cu FCSB: "Urma sa ne intalnim din nou"

Zilele trecute, FCSB a oficializat transferul lui Bus de la Gaz Metan.

Bus a fost dorit de Mihai Pintilii, iar acesta a apelat la impresarul jucatorului, Bogdan Apostu, pentru a-l convinge.

Apostu a declarat ca echipa patronata de Gigi Becali a dorit sa il transfere pe Bus si in vara, dar si iarna.

"Sergiu nu a ajuns la FCSB pe bani putini, daca nu ne-ar fi oferit FCSB-ul ceea ce am cerut, nu am fi semnat acolo. E un efort financiar, dar un efort care merita, avand in vedere ca a venit liber de contract. Nu s-a platit nicio suma de transfer. FCSB a vrut sa il cumpere pe Segiu Bus vara trecuta cu o suma importanta. Mediasul a refuzat si au facut si in iarna o oferta concreta. FCSB a castigat in aceasta situatie, chiar daca a platit o suma mare la semnatura.

Nu am am sa va ofer sume. Desi au propus o suma initiala, discutam cu FCSB de peste o luna, noi am refuzat de fiecare data. Dupa care, cu o seara inainte de a se perfecta transferul, am avut mai multe discutii cu Gigi Becali la telefon in care ne-am pus de acord asupra aspectelor. Dansul a revenit cu o contraoferta, am refuzat-o,pana am ajuns la un numitor comun. Daca Sergiu a ajuns acolo ne-au indeplinit cerintele", a declarat Bogdan Apostu pentru PRO X.

De asemenea, impresarul jucatorului a vorbit despre oferta venita din Rusia.

"Da, a fost chiar o oferta concreta de la Ural, a venit chiar in perioada pandemiei. Patronul lor s-a izolat undeva departe. Distantele sunt foarte mari in Rusia. Urma sa ne intalnim din nou ca sa recalibram oferta. O oferta foarte buna daca ne raportam la campionatul Romaniei , dar nemultumitoare pentru noi, stiind nivelul campionatului din Rusia. Stiam ca trebuie sa pluseze pana la final. Cred ca in alegerea FCSB-ului a contat si foarte mult faptul ca poate sa fie aproape de echipa nationala si sunt convins ca daca va juca bine la FCSB si va avea rezultate bune, echipa nationala este foarte aproape pentru el", a declarat impresarul roman.

Sergiu Bus crede ca poate ajunge la o echipa puternica de la FCSB.

"Vreau sa parasesc tara, dar nu in orice fel. Mai bine faci un pas mai mic, catre FCSB, e cel mai mare club din Romania, e o rampa de lansare si daca voi pleca de acolo, o voi face asa cum vreau eu, voi pleca cu respectul colegilor mei", a declarat Bus pentru PRO X.