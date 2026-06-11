VIDEO Cea mai mare revenire din istorie! New York Knicks a recuperat o diferență uriașă în finala NBA cu San Antonio Spurs

Cea mai mare revenire din istorie! New York Knicks a recuperat o diferență uriașă în finala NBA cu San Antonio Spurs Baschet
SPORT.RO
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Spectacol total în marea finală din baschetul profesionist nord-american.

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New York KnicksSan Antonio Spursfinala NBAVictor WembanyamaOG Anunoby
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San Antonio Spurs, echipa starului francez Victor Wembanyama, a lăsat să-i scape un avantaj de 29 de puncte, pierzând cu 106-107 pe terenul lui New York Knicks, miercuri, în finala NBA, astfel că gruparea newyorkeză conduce cu 3-1 la general şi se află la o singură victorie de titlul de campioană a ligii profesioniste nord-americane de baschet, informează AFP.

New York Knicks - San Antonio Spurs 107-106 decis în ultima secundă și 3-1 la general

Wembanyama, autor a 24 puncte şi 13 recuperări, a cedat odată cu restul echipei texane, victima celei mai mari reveniri din istoria finalelor NBA înaintea meciului cinci de sâmbătă de la San Antonio.

Jucătorul newyorkez OG Anunoby, autor a 33 de puncte, a marcat coşul câştigător cu 1,2 secunde înainte de sirena de final.

Acest meci crucial, care aproape a reînviat speranţele lui Spurs în finală, a propulsat-o în cele din urmă pe New York Knicks către un al treilea titlu, primul din 1973, într-o arenă Madison Square Garden care îşi pierduse speranţa la pauză (76-49 Spurs).

Dar cunoscută pentru revenirile sale incredibile, New York Knicks mai remontase un ecart de 22 de puncte în ultimul sfert al unui meci cu Cleveland Cavaliers, în turul precedent.

Knicks a câştigat 14 din ultimele 15 meciuri din play-off.

Arestări în apropierea Madison Square Garden, unde s-a jucat finala

Poliţia a efectuat mai multe arestări miercuri seara în apropiere de Madison Square Garden din New York, după incidente provocate de fanii adunaţi pentru meciul 4 al finalei NBA.

Forţele de ordine au folosit, de asemenea, grenade acustice pentru a încerca să disperseze mulţimile. Cel puţin patru persoane au fost arestate, scrie Agerpres.

Evenimentele au avut loc în Midtown Manhattan, la câteva străzi de celebra arenă sportivă care găzduieşte finala, care a fost izolată de o prezenţă numeroasă a poliţiei pentru această ocazie.

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