San Antonio Spurs, echipa starului francez Victor Wembanyama, a lăsat să-i scape un avantaj de 29 de puncte, pierzând cu 106-107 pe terenul lui New York Knicks, miercuri, în finala NBA, astfel că gruparea newyorkeză conduce cu 3-1 la general şi se află la o singură victorie de titlul de campioană a ligii profesioniste nord-americane de baschet, informează AFP.

New York Knicks - San Antonio Spurs 107-106 decis în ultima secundă și 3-1 la general

Wembanyama, autor a 24 puncte şi 13 recuperări, a cedat odată cu restul echipei texane, victima celei mai mari reveniri din istoria finalelor NBA înaintea meciului cinci de sâmbătă de la San Antonio.

Jucătorul newyorkez OG Anunoby, autor a 33 de puncte, a marcat coşul câştigător cu 1,2 secunde înainte de sirena de final.