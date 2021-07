Motivul pentru care Rondon a plecat de la CFR Cluj. Sumudica a preferat sa-si pastreze vestiarul unit

Mario Rondon si-a reziliat contractul cu CFR Cluj, cu doua zile inaintea debutului in preliminariile Champions League.

Atacantul venezuelean Mario Rondon (35 de ani) si-a reziliat contractul cu CFR Cluj, desi mai avea un an de contract cu clujenii, si a semnat cu RKS Radomiak Radom, club din prima liga poloneza. Plecarea acestuia este surprinzatoarea, in conditiile in care incepuse titular in amicalele cu FC Wels, Academia Puscas si Ujpest, dar si pentru ca clujenii debuteaza in preliminariile Champions League, astazi, contra lui Borac Banja Luka.

Conform surselor Sport.ro, relatia dintre antrenor si jucator s-ar fi deteriorat, dupa ce primul i-ar fi transmis lui Rondon ca nu este multumit de randamentul sau si are pretentii mai mari de la un jucator cu experienta sa. La randul sau, sud-americanul ar fi fost indispus pentru ca noul antrenor ar fi cerut conducerii sa ii aduca cel putin inca un atacant, pana la inchiderea perioadei de transferari, existand posibilitatea ca el sa fie folosit foarte putin in stagiunea viitoare.

Ruptura ar fi survenit, dupa ce jucatorul a fost acuzat ca face atmosfera proasta in vestiar, chiar inaintea inceperii noului sezon, plangandu-se, printre altele, de metodele de pregatire, de tactica de jos si de neachitarea unor drepturi financiare la timp. Disputa dintre cei doi a ajuns in fata conducerii, iar Nelutu Varga si Marian Copilu l-au sustinut clar pe tehnician, pentru a nu compromite debutul acestuia in meciurile oficiale.

Dupa plecarea lui Rondon, optiunile CFR-ului pentru postul de atacant sunt Billel Omrani si Gabriel Debeljuh, dar si tinerii Daniel Paraschiv, Raul Haiduc si Sebastian Serediuc. Sosit in Gruia in vara anului 2019, atacantul venezuelan a cucerit in aceasta perioada doua titluri de campion (2019-20, 2020-21), respectiv o Supercupa a Romaniei (2020), ajutand echipa sa ajunga in "16"-imile Europa League (2019-2020).

In aceasta vara, dupa venirea lui Sumudica, CFR Cluj s-a mai despartit de Paulo Vinicius, William Soares, Luis Aurelio, Michael Pereira, Syam Ben Youssef si Grzegorz Sandomierski.

CE A SPUS SUMUDICA DESPRE NEINTELEGERILE CU RONDON

"Eu n-am avut niciun fel de conflict cu Rondon. Rondon n-a parasit niciodata antrenamentul si martor mi-e toata lumea care a fost pregatire. El n-a avut niciun fel de conflict cu mine. A avut o discutie cu mine cand a ajuns la Cluj. Mi-a spus doleantele pe care le are, eu l-am inteles. I-am spus ca il sustin in continuare. Dupa care, el, a doua zi, a facut un pas gresit pe care nu vreau sa-l dezvolt acum, care mi-a demonstrat ca el are un caracter indoielnic.

Am fost primul care a venit la conducerea clubului si am spus ca nu pot sa continui cu un astfel de jucator. Nu din cauza aportului lui sau rezultatelor profesionale, ci pentru ca nu am nevoie ca cineva sa-mi distruga grupul. Putea sa fie oricare dintre jucatori. Eu n-am nevoie de jucatori care sa distruga grupul. Mai bine sacrific un jucator si castig 20. Daca gestul facut de Rondon il facea oricare alt jucator, avea aceeasi soarta. Eu nu accept asa ceva", a declarat, intr-o conferinta de presa, Marius Sumudica.