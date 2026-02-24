În cursul zilei de marți, Dinamo a oficializat transferul internaționalului român, liber de contract de opt luni, după ce a evoluat ultima oară la Bodrum FK, în Turcia.

Atacantul a semnat un contract valabil pentru un an și jumătate, iar acum va începe pregătirea fizică. Va avea nevoie de trei săptămâni pentru a se pune la punct, iar apoi va putea fi la dispoziția lui Zeljko Kopic.

George Pușcaș, mesaj pentru fanii lui Dinamo: ”N-o să fie niciun dubiu! Sunt un câine adevărat”

George Pușcaș le-a transmis un mesaj fanilor lui Dinamo după oficializarea transferului. Este gata să dea tot ce are mai bun pentru ca echipa sa să-și îndeplinească obiectivele.

”Chiar le mulțumesc pentru prezența și pentru mesajele de susținere pe care le primesc din partea lor, mi-am dat seama că este o familie foarte mare, imensă, am simțit înainte să semnez.

Aș dori doar să le spun că atunci când o să fiu pregătit și o să încep să joc, 'no doubt', n-o să fie niciun dubiu că n-o să dau tot ce am mai bun. Acum sunt un câine adevărat, sunt la Dinamo București și sunt pregătit să mă sacrific”, a spus George Pușcaș, la 48TV.

George Pușcaș nu a mai înscris de aproape un an

Atacantul vine liber de contract după despărțirea de Bodrum FK și a acceptat un salariu mai mic pentru a reveni în prim-plan.

Totuși, vârful nu a mai jucat un meci oficial din 1 iunie 2025 și va avea nevoie de timp pentru a intra în planurile antrenorului Zeljko Kopic.

Ultimul gol marcat de Pușcaș datează din 28 martie 2025, într-un meci cu Fenerbahçe, din penalty. Ultima reușită din acțiune a venit pe 21 februarie 2025, contra lui Hatayspor.