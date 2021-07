CFR Cluj s-a despartit de Gregorz Sandomierski! Anuntul oficial al campioanei Romaniei

CFR Cluj s-a despartit de unul dintre portarii pe care ii avea in lot.

Gregorz Sandomierski, portarul polonez adus in 2020, de la Jagiellonia Bialystok, nu s-a impus in poarta campioanei. A strans doar 14 jocuri la CFR, dintre care sase fara gol primit.

Clubul a oficializat astazi plecarea lui Sandomierski printr-un mesaj postat pe pagina oficiala de Facebook.

Polonezul si-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Jagiellonia Bialystok, pentru care a jucat de 97 de ori. Cracovia (84 de meciuri), Zawisza Bydgoszcz (31), Dinamo Zagreb (10), Blackburn (8), Blackburn U23 (9) si Genk (1) sunt celelalte cluburi la care a jucat Sandomierski.

Are trei selectii in nationala Poloniei, toate in meciuri amicale. A fost convocat si pentru EURO 2012, insa a fost doar rezerva in cele trei meciuri jucate de tara sa.