"Conference League ar fi un esec pentru mine!" Primul interviu al lui Sumudica dupa ce a semnat cu CFR Cluj! Avertismentul antrenorului: "Sa se teama de ce inseamna reactiile lui Sumudica!"

Marius Sumudica este noul antrenor al lui CFR Cluj!

Tehnicianul a realizat si primul interviu in calitate de antrenor al ardelenilor, iar totul a fost facut ca un clip de prezentare, in care Sumudica paseste pe gazonul din Gruia. Antrenorul a vorbit despre obiectivele sale, dar si despre senzatiile pe care le are la noua echipa.

Totodata, Sumudica a vorbit si despre Marian Copilu, cel alaturi de care apare si in clipul de prezentare. Antrenorul a dezvaluit ca a fost convins sa semneze inca de la primele discutii cu acesta.

"Anvergura clubului te obliga, e un oras frumos, extraordinar, stiu la ce ma inham si e clar ca obiectivele vor fi aceleasi si anume sa fim cei mai buni. Pentru mine, asta este targetul, sa jucam un fotbal frumos, sa avem rezultate si in final sa ne bucuram cu totii de trofee, sa avem performanta.

Practic de la prima intalnire cu presedintele clubului Marian Copilu, eu m-am decis, stiam unde vin. Urmarisem CFR, stiam ca e un club foarte bine structurat, angrenat in ceea ce inseamna fotbalul de performanta si atunci, cu siguranta decizia a fost foarte usor de luat. A contat foarte mult ceea ce inseamna CFR in momentul de fata, pe primul plan au fost trofeele, in dauna situatiei financiare, care probabil era mult mai buna pe alte meleaguri. Nu m-a interesat, m-a interesat sa revin in fotbalul romanesc si sper sa realizam ce ne dorim in fiecare an si sa avem reusite.

E clar ca orice antrenor isi doreste sa aiba succes international, in momentul de fata, CFR iti da sansa si de a te bate pe plan international. Indiferent ca vom fi in Champions League, in Europa League, pentru mine Conference League ar fi un esec, sa fiu sincer, imi doresc foarte mult sa reusim sa ajungem cat mai sus in primele doua competitii. Voi da tot ce am mai bun si toata experienta mea in slujba acestui club.

Pentru mine, jucatorii sunt numarul 1, sa inteleaga filosofia mea si sa mergem acolo unde ne este locul si unde CFR-ul a facut rezultate notabile in ultimii ani. Sunt dornic sa ma intalnesc cu jucatorii, sunt jucatori carora le port un respect deosebit, pentru ceea ce au facut si au realizat. Doar datorita jucatorilor ajungi, ca antrenor, sa fii un nume mare. Le voi da mana si ii voi felicita pentru tot ce au reusit.

Ca descriere, ii las pe altii sa aiba aceasta onoare, sper, si sa vorbeasca la superlativ de antrenorul Sumudica. Cu siguranta veti vedea un alt Sumudica, am si promis-o public, o fac si acum, in casa noastra, fiindca am ajuns la echipa campioana. Am ajuns la o echipa unde trebuie sa fiu exemplu, nu ma voi da in laturi de la ce inseamna a-mi apara clubul, sunt un tip vulcanic, coleric, iar celelalte echipe trebuie sa se teama de ceea ce inseamna reactiile lui Sumudica daca va fi dezavantajat sau atacat. Asta sunt, nu ma voi da niciodata la o parte, merg pana in panzele albe pentru jucatorii mei, pentru clubul meu si tot timpul am facut lucrul asta.

Pentru o caracterizare, sunt un tip loial, deschis, un tip cu care se poate discuta orice fel de probleme, chiar si cele familiale. Incerc sa imi ajut in orice fel jucatorii. Ca si caracterizare, din ce am vazut si vorbeste lumea, as avea darul de a castiga grupul foarte repede.

Voi da totul pentru aceasta echipa si jucatorii sa inteleaga ca au, in primul rand, langa ei, asa dupa culoarea parului as fi un tata, dar totusi cred ca sunt la varsta in care ma pot declara fratele unora dintre ei si vor avea un sprijin din toate punctele de vedere.

Sunt ferm convins ca suporterii vor veni intr-un numar din ce in ce mai mare, cred ca si nebunia asta a lui Sumudica va atrage in oarecare masura un numar mai mare de suporteri. Ce le pot transmite, e ca din momentul in care am venit si mi-am luat treningul pe mine, am vazut culoarea alb-visinie, pentru mine inseamna enorm. Sunt culorile in care eu am triumfat ca jucator si am castigat campionate, cupe, la Rapid. Acum sunt la CFR si indiferent de adversar voi da totul pentru echipa.

Am intalnit o altfel de lume in Cluj, oameni extraordinari si la un moment dat, am crezut ca am trecut granita si ca sunt in alta parte. Oameni atat de calzi, care iti dau o stare de bine si te fac sa mergi cu placere la antrenament. Multumesc Clujului, tuturor celor care au avut incredere in mine, voi da tot ceea ce am mai bun pentru a-i multumi si pentru a fi aplaudat dupa meciuri", a spus Marius Sumudica in interviu.