EXCLUSIV | CFR Cluj lamureste situatia transferului lui Budescu! Anuntul facut de campioana Romaniei

CFR Cluj vrea sa se intareasca pentru noul sezon si se afla in discutii cu mai multi fotbalisti.

Dupa ce i-au adus pe Rachid Bouhenna si Jhonathan Rodriguez, de la Sepsi, respectiv FC Botosani, ardelenii se gandesc la noi mutari.

Desi s-a vehiculat ca mijlocasul Constantin Budescu ar putea ajunge la campioana Romaniei, tinand cont de relatia buna pe care o are cu Marius Sumudica, ardelenii anunta ca "Budi" nu se afla pe lista lor de transferuri.

Marcel Bilasco a spus care este situatia tarnsferului, la Ora Exacta in Sport. Directorul sportiv al campioanei nu crede ca acest transfer se poate realiza.

"Nu cred ca se pune problema sa-l aducem pe Budescu in acest moment la CFR Cluj. Stiu ca e sub contract si are un contract mare.

El castiga foarte mult, are un salariu pe care CFR nu si-l poate permite.Asa ca sunt toate premisele ca el sa nu ajunga la CFR Cluj", a spus Bilasco la ProX.