Lui Karim Benzema i-au ajuns „blestemele“ lui Marius Șumudică, după Al-Okhdood – Al-Hilal, scor 0-6. De atunci, francezul, nu numai că a fost zero la capitolul ofensiv, dar nici n-a apucat să mai joace decât două partide pentru Al-Hilal.

Din păcate pentru Benzema, problemele sale sunt departe de a fi rezolvate. Ce a anunțat Agerpres, astăzi, preluând informațiile de pe AFP, arată că atacantul de 38 de ani mai are mult de tras până să fie, din nou, apt de joc.

Fostul căpitan al Realului şi câştigătorul "Balonului de Aur" din 2022, Benzema a suferit o accidentare la muşchii aductori şi ar putea rata mai multe meciuri ale lui Al-Hilal din campionat. Benzema va fi supus, marţi, unor teste suplimentare pentru evaluarea gravităţii accidentării sale şi durata indisponibilităţii.

Benzema, care se afla în conflict cu fostul său club Al-Ittihad, a semnat un contract pe un an şi jumătate cu Al-Hilal, în această iarnă, fix înaintea meciului cu Al-Okhdood, formație pregătită de Marius Șumudică.

Benzema a fost campion al Arabiei Saudite cu Al-Ittihad, în sezonul trecut, în care a cucerit şi Cupa Regelui.