CFR Cluj, aproape de un nou transfer! Mijlocasul francez cu meciuri in Ligue 1 chemat sa betoneze mijlocul campioanei

Ardelenii continua sa fieactivi pe piata transferurilor.

Formatia campioana a reusit mai multe transferuri deja, printre care ii numaram pe Daniel Graovac, Jose Rodriguez sau Anas Tahiri, insa clubul pregatit de Marius Sumudica nu intentioneaza sa se opreasca aici, in conditiile in care principala ambitie a tehnicianului este accederea in grupele Champions League.

Clujenii sunt aproape sa-l inregimenteze pe Guessouma Fofana, un mijlocas franez de 28 de ani care va veni liber de contract, dupa ce contract cu formatia Guingamp i-a expirat, iar negocierile cu CFR sunt foarte avansate, anunta gsp.

Crescut la juniorii lui Le Havre, Fofana, care masoara 1,84 m, este un mijocas cu profil defensiv, post pe care CFR Cluj era descoperita dupa intoarcerea lui Bordeianu in Arabia Saudita. Guessouma Fofana a mai jucat la Boulounge B, AS Lyon-Duchere si Amiens.