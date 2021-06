EXCLUSIV| Iordanescu, dezvaluiri dupa plecarea de la CFR Cluj! Oficialul clubului care a fost decisiv in relatia sa cu patronul: "El a reusit sa ne readuca pe acelasi drum!"

Antrenorul roman a marturisit cum a decurs relatia cu patronul lui CFR Cluj.

Edi Iordanescu a declarat in repetate randuri ca si-a dorit sa continue la CFR, dar nu a ajuns la un acord cu conducerea clubului. Fostul antrenor al clujenilor a dezvaluit cum a decurs relatia cu Nelutu Varga, finantatorul echipei din Gruia, si ca liantul dintre aceste doua parti a fost presedintele clubului, Marian Copilu.

"Usor nu este, pentru ca sunt oameni care baga foarte multi bani in fotbal si in cazul domnului Varga e la fel, a facut eforturi financiare, dar presupun ca si satisfactiile au fost pe masura.Totul pleaca de la comunicare, totul pleaca de la un plan pe care trebuie sa il faci, sa il discuti si sa il imbratisezi impreuna cu patronatul. Un rol foarte important l-a avut presedintele Marian Copilu, a fost atent la necesitatile noastre, care a fost prezent zi de zi, m-a ajutat, a fost un factor de echilibru. Si poate si atunci cand orgoliul meu a mai iesit la suprafata, sau am avut anumite nemultumiri, fie din partea mea, fie din aprtea patronului, a reusit sa ne aduca pe acelasi drum. Din pacate, atunci cand era nevoie mai mare la final, nu au reusit sa gestionam foarte bine pentru a ne aduce continuitate", a declarat Edi Iordanescu la Ora Exacta in Sport, la PRO X.