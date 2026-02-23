„Asul din mâneca“ FCSB-ului. Cam asta ar fi trebuit să fie Ofri Arad, la cât a așteptat lumea debutul israelianului în tricoul roș-albaștrilor.

Adus în mercato de iarnă, de la Kairat (Kazahstan), formație de Champions League, Ofri Arad a tot amânat momentul debutului. Pe motiv că a venit insuficient pregătit și cu o problemă medicală. De aici și nervii lui Gigi Becali care, exasperat, a reproșat acest transfer neinspirat, în viziunea sa, lui Mihai Stoica.

Ofri Arad, scos la pauză de Gigi Becali

Titularizat pe Arena Națională, Ofri Arad a înscris în prima repriză din 2 metri. Din păcate pentru el și FCSB, reușita sa a fost anulată, după analiza VAR, pe motiv de ofsaid. Și cam la această fază s-a rezumat prezența mijlocașului israelian pe teren.

Evoluția lui Ofri Arad i-a adus nota 7 din partea Flashscore. Cu următoarele cifre:

*Pase reușite: 29 din 31 (94%)

*Atingeri ale balonului: 37

*Dribbling-uri reușite: 0

Cu aceste cifre, Gigi Becali s-a lămurit repede în privința lui Ofri Arad. Dovadă și faptul că l-a scos, la pauză, înlocuindu-l cu Baba AlHassan. Aceasta a fost singura modificare a FCSB-ului, după primele 45 minute ale meciului cu Metaloglobus, câștigat cu 4-1.