Primele emotii pentru Sumudica la CFR! Campioana isi afla adversara din UEFA Champions League, LIVE de la 13:00 

In plin UEFA EURO 2020, forul de la Nyon nu neglijeaza competitiile de club, calendarul fiind unul extrem de incarcat si in acest an.

Runda preliminara a inceput deja, campioanele din San Marino, Kosovo, Insulele Feroe si Andorra duelandu-se pentru un loc in primul tur preliminar, acolo unde intra 32 de echipe, printre care si campioana Romaniei, CFR Cluj, formatia lui Marius Sumudica urmand sa isi afle adversara marti, 15 iunie, la ora 13:00.

Conform site-ului oficial UEFA, cele 32 de echipe au fost impartite in patru grupe de catre opt echipe, iar CFR a fost repartizata in grupa 2, acolo unde este cap de serie, fiind si echipa cu cel mai mare coeficient, 16.500.

Potentialii adversari ai campioanei Romaniei nu sperie, fiind vorba de campioana Finlandei, HJK Helsinki, campioana Tarii Galilor, Connah’s Quay Nomads, formatia slovena Mura Murska Sobota si bosniacii de la Borac Banja Luka.

Cea mai periculoasa formatie pare a fi Mura, care a depasit formatii mai puternice in campionatul sloven, precum Maribor sau Olimpja Ljubljana. Borac Banja Luka ar putea fi alta echipa care pune probleme, avandu-l in lot pe Stojan Vranjes, fost mijlocas la CFR in 2012.

Tragerea la sorti pentru turul II al Ligii Campionilor va avea loc miercuri, 16 iunie, CFR fiind, in continuare, cap de serie.