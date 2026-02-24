SPECIAL S-a născut talent, a murit speranță: unde a ajuns fotbalistul pe care Hagi a luat 2,8 milioane de euro!

S-a născut talent, a murit speranță: unde a ajuns fotbalistul pe care Hagi a luat 2,8 milioane de euro! Fotbal extern
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fotbalul românesc e plin de povești triste, în prim-planul cărora sunt jucători care își pierd drumul la vârste fragede.

TAGS:
Enes SaliAl Riyadhromanii din zona arabaFC DallasGheorghe Hagi
Din articol

Academia Hagi e un caz de Dosarele X! Pentru că de aici au pornit la drum niște jucători care au ajuns vedete în campionatul intern, dar care, imediat ce au părăsit România, pe sume deloc mici, s-au transformat în niște „rebuturi fotbalistice“.

Adrian Mazilu, Dragoș Nedelcu, Tudor Băluță. Iată doar niște exemple cu jucători de marcă ai Viitorului / Farului care, după ce au părăsit formația de pe litoral, au eșuat afară. 

Pe lista de mai sus, trebuie să adăugăm și încă un nume. Cel al lui Enes Sali.

Enes Sali a ajuns în anonimatul campionatului saudit, la retrogradare

Când s-a remarcat sub comanda lui Hagi, Enes Sali era un fotbalist atât de promițător, încât Federația Română de Fotbal a luat o decizie incredibilă.

Având în vedere că mijlocașul de bandă era eligibil și pentru a evolua pentru naționala Canadei – s-a născut la Toronto – FRF s-a grăbit să-i ofere șansa debutului în echipa națională a României! Ceea ce s-a întâmplat pe 14 noiembrie 2021, într-un meci Liechtenstein – România (0-2) din preliminariile Mondialului din 2022. În acel meci, Enes Sali a primit opt minute din partea selecționerului de atunci, Mirel Rădoi. 

Până în ziua de astăzi, selecția bifată în meciul cu Liechtenstein, la vârsta de 15 ani, 8 luni și 22 de zile, rămâne singura din CV-ul lui Enes Sali. Ceea ce e perfect de înțeles, când ne uităm la traseul lui fotbalistic.

În ianuarie 2024, nemulțumit că nu joacă suficient la Farul, Enes Sali și-a forțat plecarea de la club. Iar Hagi a dat o mare lovitură: l-a vândut, la FC Dallas, în schimbul sumei de 2,8 milioane de euro. Bani aruncați pe apa sâmbetei de americani!

După ce a ajuns la formația din Major League Soccer, Enes Sali a adunat 0 minute, în această competiție. Pentru simplul motiv că n-a fost suficient de bun. În disperare de cauză, FC Dallas l-a folosit în tot felul de competiții obscure:

*MLS Next Pro – întrecere pentru formațiile secunde

*Cupa Ligii

*Play-off-ul din MLS Cup

În ultimele două competiții, românul a adunat fix două partide! Cele mai multe apariții le-a avut în MLS Next Pro: 30 de partide, 9 goluri, 5 pase de gol.

Când s-au lămurit că Enes Sali nu e și nici nu va fi de nivelul Major League Soccer, americanii s-au debarasat de el. Și l-au trimis, sub forma de împrumut, la Al-Riyadh. Unde Enes Sali joacă și acum, la ocupanta locului 15 din 18 în Saudi Pro League!

Drama românului e că, inclusiv aici, la o echipă aflată la retrogradare, aparițiile sale pe teren sunt rare. În acest sezon, Enes Sali are șapte meciuri, o pasă de gol și 281 de minute pe teren, la Al-Riyadh. 

Pe fondul declinului său fotbalistic, Enes Sali s-a devalorizat pe site-ul transfermarkt.com. În martie 2024, el valora 2,5 milioane de euro. Astăzi, la 19 ani și după patru valuri succesive de scădere, cota sa de piață e de 1 milion de euro.

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Premierul Ilie Bolojan, nemilos cu miniștrii care vor pierde bani din PNRR: ”Revocări din funcție”
Premierul Ilie Bolojan, nemilos cu miniștrii care vor pierde bani din PNRR: ”Revocări din funcție”
ARTICOLE PE SUBIECT
Enes Sali părăsește din nou SUA: a fost împrumutat de FC Dallas până în vară
Enes Sali părăsește din nou SUA: a fost împrumutat de FC Dallas până în vară
Unde a ajuns să joace Alexi Pitu, după ce Vejle l-a exclus din lot
Unde a ajuns să joace Alexi Pitu, după ce Vejle l-a exclus din lot
Bogdan Stelea, avertisment pentru Gică Hagi: ”Nu are nimeni răbdare cu tine!”
Bogdan Stelea, avertisment pentru Gică Hagi: ”Nu are nimeni răbdare cu tine!”
ULTIMELE STIRI
RXF | Cornel Păsat - Kamara, ora 20:00, LIVE pe VOYO! Se strică prietenia de Dragobete
RXF | Cornel Păsat - Kamara, ora 20:00, LIVE pe VOYO! Se strică prietenia de Dragobete
Liga Campionilor, aproape de o surpriză imensă: Atletico – Club Brugge, Leverkusen – Olympiakos și Newcastle – Qarabag, de la 19:45
Liga Campionilor, aproape de o surpriză imensă: Atletico – Club Brugge, Leverkusen – Olympiakos și Newcastle – Qarabag, de la 19:45
MM Stoica, luat din nou în colimator: ”Ciocul mic, fermoar la bot. Ce performanțe are el?”
MM Stoica, luat din nou în colimator: ”Ciocul mic, fermoar la bot. Ce performanțe are el?”
Radu Drăgușin, personaj principal într-un moment din derby-ul cu Arsenal care arată starea precară a clubului Tottenham
Radu Drăgușin, personaj principal într-un moment din derby-ul cu Arsenal care arată starea precară a clubului Tottenham
Anunțul momentului în lumea boxului: Manny Pacquiao vs. Floyd Mayweather!
Anunțul momentului în lumea boxului: Manny Pacquiao vs. Floyd Mayweather!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Italienii au reacționat în două cuvinte după ce a fost anunțată înlocuirea lui Cristi Chivu la Inter

Italienii au reacționat în două cuvinte după ce a fost anunțată înlocuirea lui Cristi Chivu la Inter

Gigi Becali anunță două decizii radicale dacă FCSB ajunge în play-out!

Gigi Becali anunță două decizii radicale dacă FCSB ajunge în play-out!

Gigi Becali s-a lămurit și cu Ofri Arad: decizia sa după ce l-a văzut în meciul cu Metaloglobus

Gigi Becali s-a lămurit și cu Ofri Arad: decizia sa după ce l-a văzut în meciul cu Metaloglobus

A zburat în România să semneze cu CFR Cluj, dar a bătut palma cu alt club: „Ne-am înțeles în câteva secunde”

A zburat în România să semneze cu CFR Cluj, dar a bătut palma cu alt club: „Ne-am înțeles în câteva secunde”

Gigi Becali a făcut calculele! Cum poate ajunge FCSB în play-off: „Pe ei îi scoatem”

Gigi Becali a făcut calculele! Cum poate ajunge FCSB în play-off: „Pe ei îi scoatem”

Gigi Becali a spus pe cine vrea campioană în Superliga, dacă FCSB nu se va califica în play-off

Gigi Becali a spus pe cine vrea campioană în Superliga, dacă FCSB nu se va califica în play-off



Recomandarile redactiei
MM Stoica, luat din nou în colimator: ”Ciocul mic, fermoar la bot. Ce performanțe are el?”
MM Stoica, luat din nou în colimator: ”Ciocul mic, fermoar la bot. Ce performanțe are el?”
Radu Drăgușin, personaj principal într-un moment din derby-ul cu Arsenal care arată starea precară a clubului Tottenham
Radu Drăgușin, personaj principal într-un moment din derby-ul cu Arsenal care arată starea precară a clubului Tottenham
Haz de necaz, în stil sirian: ce a putut să zică patronul de la Metaloglobus
Haz de necaz, în stil sirian: ce a putut să zică patronul de la Metaloglobus
Au trimis oferta: 120.000.000€ pentru Julian Alvarez!
Au trimis oferta: 120.000.000€ pentru Julian Alvarez!
RXF | Cornel Păsat - Kamara, ora 20:00, LIVE pe VOYO! Se strică prietenia de Dragobete
RXF | Cornel Păsat - Kamara, ora 20:00, LIVE pe VOYO! Se strică prietenia de Dragobete
Alte subiecte de interes
Enes Sali a dat gol și a fost schimbat imediat! Duel inedit cu puștiul român de 16 ani devenit campion continental cu naționala SUA
Enes Sali a dat gol și a fost schimbat imediat! Duel inedit cu puștiul român de 16 ani devenit campion continental cu naționala SUA
”Enes Sali with the Rocket”! Perla lui Gheorghe Hagi este golgheter în Liga 3 din America de Nord
”Enes Sali with the Rocket”! Perla lui Gheorghe Hagi este golgheter în Liga 3 din America de Nord
Revenire neașteptată pentru Enes Sali! Recordmenul României, pe cale să semneze
Revenire neașteptată pentru Enes Sali! Recordmenul României, pe cale să semneze
Marea speranță a lui Hagi, pierdută peste Ocean! Americanii îl plătesc cu o avere, dar nu reușește să convingă
Marea speranță a lui Hagi, pierdută peste Ocean! Americanii îl plătesc cu o avere, dar nu reușește să convingă
Șumudică, alt interviu de colecție, în engleză: „One fighters!“
Șumudică, alt interviu de colecție, în engleză: „One fighters!“
Coman, fabulos: reacția comentatorului arab după golul său de PlayStation
Coman, fabulos: reacția comentatorului arab după golul său de PlayStation
CITESTE SI
„Degustătorul de brânzeturi scumpe”. Cum a fost prins un pensionar mâncând de pe rafturile unui supermarket din Italia

stirileprotv „Degustătorul de brânzeturi scumpe”. Cum a fost prins un pensionar mâncând de pe rafturile unui supermarket din Italia

Un avion cu 180 de pasageri s-a depresurizat și încearcă să aterizeze pe Henri Coandă. Opt spitale sunt în alertă

stirileprotv Un avion cu 180 de pasageri s-a depresurizat și încearcă să aterizeze pe Henri Coandă. Opt spitale sunt în alertă

Sute de șoferi vor primii inapoi peste 30.000 de dolari încasați ilegal din amenzi de parcare, într-un oraș din Australia

stirileprotv Sute de șoferi vor primii inapoi peste 30.000 de dolari încasați ilegal din amenzi de parcare, într-un oraș din Australia

Trump anunță desecretizarea dosarelor despre extratereștri și îl acuză pe Obama că a divulgat informații „clasificate”

stirileprotv Trump anunță desecretizarea dosarelor despre extratereștri și îl acuză pe Obama că a divulgat informații „clasificate”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!