Pe lista de mai sus, trebuie să adăugăm și încă un nume. Cel al lui Enes Sali.

Adrian Mazilu, Dragoș Nedelcu, Tudor Băluță. Iată doar niște exemple cu jucători de marcă ai Viitorului / Farului care, după ce au părăsit formația de pe litoral, au eșuat afară.

Academia Hagi e un caz de Dosarele X! Pentru că de aici au pornit la drum niște jucători care au ajuns vedete în campionatul intern, dar care, imediat ce au părăsit România, pe sume deloc mici, s-au transformat în niște „rebuturi fotbalistice“.

Enes Sali a ajuns în anonimatul campionatului saudit, la retrogradare

Când s-a remarcat sub comanda lui Hagi, Enes Sali era un fotbalist atât de promițător, încât Federația Română de Fotbal a luat o decizie incredibilă.

Având în vedere că mijlocașul de bandă era eligibil și pentru a evolua pentru naționala Canadei – s-a născut la Toronto – FRF s-a grăbit să-i ofere șansa debutului în echipa națională a României! Ceea ce s-a întâmplat pe 14 noiembrie 2021, într-un meci Liechtenstein – România (0-2) din preliminariile Mondialului din 2022. În acel meci, Enes Sali a primit opt minute din partea selecționerului de atunci, Mirel Rădoi.

Până în ziua de astăzi, selecția bifată în meciul cu Liechtenstein, la vârsta de 15 ani, 8 luni și 22 de zile, rămâne singura din CV-ul lui Enes Sali. Ceea ce e perfect de înțeles, când ne uităm la traseul lui fotbalistic.

În ianuarie 2024, nemulțumit că nu joacă suficient la Farul, Enes Sali și-a forțat plecarea de la club. Iar Hagi a dat o mare lovitură: l-a vândut, la FC Dallas, în schimbul sumei de 2,8 milioane de euro. Bani aruncați pe apa sâmbetei de americani!

După ce a ajuns la formația din Major League Soccer, Enes Sali a adunat 0 minute, în această competiție. Pentru simplul motiv că n-a fost suficient de bun. În disperare de cauză, FC Dallas l-a folosit în tot felul de competiții obscure:

*MLS Next Pro – întrecere pentru formațiile secunde

*Cupa Ligii

*Play-off-ul din MLS Cup

În ultimele două competiții, românul a adunat fix două partide! Cele mai multe apariții le-a avut în MLS Next Pro: 30 de partide, 9 goluri, 5 pase de gol.

Când s-au lămurit că Enes Sali nu e și nici nu va fi de nivelul Major League Soccer, americanii s-au debarasat de el. Și l-au trimis, sub forma de împrumut, la Al-Riyadh. Unde Enes Sali joacă și acum, la ocupanta locului 15 din 18 în Saudi Pro League!

Drama românului e că, inclusiv aici, la o echipă aflată la retrogradare, aparițiile sale pe teren sunt rare. În acest sezon, Enes Sali are șapte meciuri, o pasă de gol și 281 de minute pe teren, la Al-Riyadh.

Pe fondul declinului său fotbalistic, Enes Sali s-a devalorizat pe site-ul transfermarkt.com. În martie 2024, el valora 2,5 milioane de euro. Astăzi, la 19 ani și după patru valuri succesive de scădere, cota sa de piață e de 1 milion de euro.