Real Madrid nu va putea conta pe fundaşii Dean Huijsen, Eder Militao şi pe mijlocaşii Dani Ceballos şi Jude Bellingham, absenţi de la antrenamentul de marţi, în meciul retur cu Benfica Lisabona, formație pregătită de Jose Mourinho.

Real Madrid abordează returul cu Benfica la adăpostul victoriei din tur, de la Lisabona (1-0).

Aceşti patru jucători au lipsit de la antrenamentul de marţi de la baza madrilenă, ultimul dinaintea meciului de miercuri. În schimb, uruguayanul Fede Valverde este recuperat după entorsa musculară din meciul cu Osasuna (1-2), la fel ca brazilianul Rodrygo, care s-a antrenat cu grupul pentru a treia zi.

Cu toate acestea, revenirea lui Rodrygo, după depăşirea tendinozei la ischiogambierul drept, va trebui să aştepte până luna viitoare, pe 2 martie, în meciul din La Liga împotriva lui Getafe. Potrivit Agerpres, jucătorul trebuie să ispăşească al doilea şi ultimul meci din suspendarea sa din Liga Campionilor.