Rachid Bouhenna a semnat cu CFR Cluj! Anuntul oficial facut de club

Rachid Bouhenna a semnat cu CFR Cluj! Anuntul oficial facut de ardeleni.

"Clubul CFR 1907 Cluj anunta transferul fundasului central Rachid Bouhenna. Jucatorul de origine algeriana a evoluat in sezonul precedent la Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, unde a purtat si banderola de capitan. In trecut, Bouhenna (29 de ani) a mai evoluat la formatii precum CS Constantine si MC Alger (Algeria) sau Dundee United (Scotia)", este anuntul campioanei", se arata in comunicatul de presa emis de CFR Cluj.

CFR Cluj i-a mai adus pe langa fundasul algerian, pe Jonathan Rodriguez, Denis Rusu si Claudiu Petrila, care a fost imprumutat in sezonul precedent la Sepsi.