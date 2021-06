Sumudica a dezvaluit noul transfer al lui CFR Cluj: "Nu ma asteptam sa semneze cu noi!" Un mijlocas dintr-un campionat important vine in Gruia

Marius Sumudica a avut doar cuvinte de lauda despre noul jucator al CFR-ului.

Anas Tahiri, un mijlocas marocan, in varsta de 26 de ani va semna cu CFR Cluj. Jucatorul se va desparti de RKC Waalwijk, echipa din campionatul Olandei. Marius Sumudica a fost surprins de faptul ca oficialii ardelenilor au reusit sa il convinga pe marocan sa semneze cu echipa din Gruia si considera ca este un jucator ce poate face diferenta pe teren.

"Eu consider ca am adus un jucator bun, e vorba despre Tahiri. Poate face diferenta. Cand l-am urmarit, eu nu am crezut ca a venit la echipa asta. Nu am crezut!

Stiam ca Besiktas a vrut sa plateasca pentru el o suma de bani acum 2 ani, in 2019, si nu s-au inteles cu echipa din Olanda sa il aduca. Uite ca Marian Copilu a reusit sa il aduca!", a spus Marius Sumudica, la DigiSport.

Anas Tahiri a mai jucat de-a lungul carierei la Lierse si JMG Lier si este cotat in momentul de fata de catre site-urile de specialitate la 650.000 de euro. Mijlocasul il va inlocui pe Mihai Bordeianu, care se va intoarce la Al Qadisiyah, in Arabia Saudita.