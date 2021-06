Vestea care ii va intrista pe fanii campioanei CFR Cluj! Anuntul facut de oficialii clubului

Veste trista primita de fanii ardeleni!

CFR Cluj a anuntat astazi, ca protrivit noului protocol UEFA, suporterii nu vor putea insoti echipa la meciurile pe care le va disputa in deplasare in fazele eliminatorii ale Champions League.

Campioana Romaniei o va intalni pe Borac Banja Luka (Bosnia si Hertegovina), in turul unu prelimiar al Champions League. Meciul tur se va disputa pe 6 iulie, la Cluj, in timp ce returul se va juca pe 14 iulie, in deplasare.

“IN ATENTIA SUPORTERILOR ECHIPEI NOASTRE! Stim cat de mult inseamna pentru voi zilele petrecute in deplasare cu prilejul meciurilor echipei favorite... INSA: Potrivit noului protocol intocmit de UEFA pentru sezonul competitional 2021-22, deplasarile fanilor echipei oaspete SUNT INTERZISE la toate meciurile din tururile preliminare ale competitiilor europene.

Si voi, si noi speram intr-o revenire cat mai rapida la normalitate, asta insemnand si sustinerea voastra in duelurile europene departe de casa. Pana atunci, hai CFR!”, au anuntat ardelenii pe pagina oficiala de Facebook.

CFR Cluj se afla in cantonament in Austria, acolo unde se pregateste de debutul in Champions League.