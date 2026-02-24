Andy Robertson (31 de ani) va pleca de la Liverpool în vară, atunci când contractul său va ajunge la final. Fundașul scoțian putea schimba echipa încă din această iarnă, când a fost dorit de Tottenham, dar discuțiile nu s-au concretizat.

Andy Robertson pleacă de la Liverpool!

Sunt șanse foarte mari ca scoțianul să schimbe echipa în vară, având în vedere că nu sunt zvonuri potrivit cărora Liverpool i-ar pune pe masă o nouă înțelegere. Oricum, Robertson nu duce lipsă de oferte și este dorit de trei cluburi din Premier League.

Aston Villa și Crystal Palace, două dintre echipele cu pretenții din Premier League, se bat pentru semnătura fundașului stânga care a câștigat toate trofeele puse în joc ca fotbalist al lui Liverpool. Cel mai probabil, pentru Robertson ar fi mai tentant un transfer pe ”Villa Park”, având în vedere că echipa lui Unai Emery are șanse foarte mari să obțină un loc de UEFA Champions League la finele acestui sezon.

Pe lista echipelor interesate este și Wolverhampton, scrie CaughtOffside. Sunt șanse mici ca Robertson să accepte acest transfer, în condițiile în care echipa este pe ultimul loc și e ca și retrogradată în Championship.

Robertson este printre cei mai vechi jucători din lotul lui Liverpool. Joacă pe Anfield din 2017, an în care a fost transferat pentru 9 milioane de euro de la Hull City.