Inca un transfer pentru CFR Cluj! Oficialii campioanei i-au adus un atacant lui Sumudica 

CFR Cluj a mai realizat un transfer in aceasta perioada de mercato.

Campioana Romaniei a facut cel de-al cincilea transfer din aceasta peerioada. Dupa Rachid Bouhenna, Jonathan Rodriguez, Anas Tahiri si Denis Alex Rusu, ardelenii au transferat si un atacant.

Daniel Paraschiv, jucator care a evoluat pentru Viitorul Pandurii Targu Jiu, este noua achizitie din Gruia, dupa cum a anuntat CFR Cluj in comunicatul oficial.

"Clubul CFR 1907 Cluj anunta transferul atacantului Daniel Paraschiv.

Nascut la Brasov, Paraschiv (22 de ani) a evoluat in sezonul recent incheiat pentru formatia Viitorul Pandurii Targu Jiu, fiind unul dintre principalii marcatori din Liga a 2-a, cu 11 goluri in 27 de partide, in toate competitiile.

Ii uram bun venit si cat mai multe realizari in tricoul visiniu!", se arata in comunicatul clubului.