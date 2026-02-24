Max Verstappen (28 de ani) a dezvăluit că este foarte aproape de finalul carierei sale de succes, în care a cucerit patru titluri mondiale de Formula 1. Pilotul Red Bull s-a arătat nemulțumit de noile reguli din „Marele Circ”.

Max Verstappen, cu gândul la retragere

Verstappen a dezvăluit că este angrenat și în alte proiecte, dorindu-și să își petreacă alături de familia sa cât mai mult din timpul pe care îl are la dispoziție. Din motivele menționate, emblematicul pilot a susținut că poate să renunțe foarte ușor la cariera sa.

„Cu siguranţă sunt aproape de finalul carierei. Aş spune că noul regulament nu ajută când mă gândesc să îmi prelungesc cariera în Formula 1, dar nu contează. Sunt fericit cu traiectoria mea, pot lăsa uşor totul în urmă. Mai am şi alte proiecte.

Verstappen: „Vreau să îmi trăiesc viaţa”

Cui îi pasă când ai 60 sau 70 de ani că ai câştigat 4 sau 10 titluri? Îmbătrânesc şi prefer să petrec timp cu familia înainte ca ei să se ducă. E ceva ce am realizat cu timpul. Am fost recent la schi cu câţiva prieteni buni şi cu familia mea şi am realizat că e fantastic să petreci câteva zile împreună, să apreciezi ce îţi oferă viaţa.

Vreau să îmi trăiesc viaţa. Trăieşti o singură dată, iar eu nu vreau să petrec 25 de ani pilotând o maşină. Vreau să apreciez tot ce oferă viaţa. Poate suna dramatic, dar nu vrea să trăiesc doar ca să pilotez”, a declarat Max Verstappen, într-o discuție purtată la podcastul „Up To Speed”.