George Pușcaș (29 de ani) a ajuns la un acord cu Dinamo, după ce a rămas liber de contract, în urma despărțirii de turcii de la Bodrum FK, din septembrie anul trecut.

George Pușcaș, cu gândul la echipa națională

Vârful a declarat că nu va renunța niciodată la echipa națională, chiar dacă a recunoscut că pentru moment se axează pe integrarea sa la Dinamo.

„Când joci pentru naţională închizi ochii. Aveam visul de mic copil să joc pentru România, nu puteam să reacţionez la oamenii care aveau o părere. Nu o să renunţ niciodată la aşa ceva.

Toţi ne dorim! Au fost meciuri mai grele, poate, dar am ales să joc pentru naţională. Am încercat să construim ce s-a şi văzut. Rezultatele de la European au fost mari, ar trebui să nu se uite. Noi am mers pe unitate, noi nu avem jucători în campionate puternice. Veneam de la echipe mai modeste şi totuşi am făcut faţă.

Pușcaș: „Dacă eu sunt bine aici vine şi echipa naţională”

George Puşcaş se întoarce la Dinamo, acesta este primul obiectiv, să pot să dau o mână de ajutor. Şi cu siguranţă dacă eu sunt bine aici vine şi echipa naţională”, a declarat Pușcaș, la 48TV.

Atacantul a adunat pentru prima reprezentativă 46 de selecții, 11 goluri și patru pase decisive. Ultima sa apariție în tricolor a avut loc în Cipru - România 0-3 (octombrie 2024) din Liga Națiunilor.

Rămâne de văzut dacă vârful dinamovist va prinde „in extremis” lotul lui Mircea Lucescu pentru meciul cu Turcia din 26 martie.

Cel mai recent transfer făcut de Dinamo

George Pușcaș este noul atacant al celor de la Dinamo. În cursul zilei de marți, „câinii” au oficializat transferul internaționalului român.

Atacantul a semnat un contract valabil pentru un an și jumătate, iar acum va începe pregătirea fizică. Va avea nevoie de trei săptămâni pentru a se pune la punct, iar apoi va putea fi la dispoziția lui Zeljko Kopic.

George Pușcaș le-a transmis un mesaj fanilor lui Dinamo după oficializarea transferului. Este gata să dea tot ce are mai bun pentru ca echipa sa să-și îndeplinească obiectivele.

Mesajul lui George Pușcaș pentru fani

„Chiar le mulțumesc pentru prezența și pentru mesajele de susținere pe care le primesc din partea lor, mi-am dat seama că este o familie foarte mare, imensă, am simțit înainte să semnez.

Aș dori doar să le spun că atunci când o să fiu pregătit și o să încep să joc, 'no doubt', n-o să fie niciun dubiu că n-o să dau tot ce am mai bun. Acum sunt un câine adevărat, sunt la Dinamo București și sunt pregătit să mă sacrific”, a spus George Pușcaș, la 48TV.

George Pușcaș nu a mai înscris de aproape un an

Atacantul vine liber de contract după despărțirea de Bodrum FK și a acceptat un salariu mai mic pentru a reveni în prim-plan.

Totuși, vârful nu a mai jucat un meci oficial din 1 iunie 2025 și va avea nevoie de timp pentru a intra în planurile antrenorului Zeljko Kopic.

Ultimul gol marcat de Pușcaș datează din 28 martie 2025, într-un meci cu Fenerbahçe, din penalty. Ultima reușită din acțiune a venit pe 21 februarie 2025, contra lui Hatayspor.