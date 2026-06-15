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După un sezon 2025-2026 bun, Dinamo a început pregătirea de vară pentru viitoarea ediție, 2026-2027, din Superligă.

Sub comanda noului antrenor principal, portughezul Nuno Campos, ”câinii” au bifat primele antrenamente.

Lotul lui Dinamo prezent la vizita medicală

”Jucătorii care au avut vacanță prelungită vor efectua vizita medicală săptămâna următoare (n.r. - aceasta) și vor intra în regim normal de pregătire alături de restul lotului!

Jucătorii prezenți astăzi (n.r. - vineri) la vizita medicală:

1. Matei Marin

2. Pascalău Razvan

3. Toader Mihnea-Stefan

4. Udosen Godwin

5. Licsandru Mihail-Cristian

6. N’Giuwu Matteo

7. Doană Ianis

8. Belive Peter

9. Manole Adrian

10. Ungureanu Costin

11. Honceru Andrei

12. Irimia David

13. Irimia Alexandru

14. Duțu Matteo

15. Fudulache Luca

16. Mihai Cristian-Petrisor

17. Soare Casian

18. Kyrychenko Vadym

19. Bordușanu Antonio-Alexandru

20. Mărginean Iulius-Andrei

21. Musi Alexandru-Marian

22. Tarbă Ianis

23. Caragea Adrian Iulian

24. Bărbulescu Luca

25. Rotund Raul”, a precizat Dinamo București.

Surpriză! Dinamo l-a transferat pe fundașul central debutant la 15 ani la seniori care a înscris golul sezonului

Antrenorul portughez Nuno Campos a ajuns deja în țară și a fost prezentat oficial de Dinamo în cadrul unei conferințe de presă, în cursul zilei de joi.

Vineri, o parte din lotul dinamoviștilor s-a reunit deja. Este vorba despre jucătorii tineri, urmând ca ”veteranii” să se întoarcă în ultimele zile din vacanța prelungită.

Printre aceștia se numără și Adriano Manole (18 ani), de la FC Argeș, dar și Ianis Doană (18 ani), fost jucător la CSA Steaua, primele transferuri în această perioadă de mercato de Dinamo.

Însă atrage atenția și numele lui Luca Fudulache.

Fundaș central în vârstă de 19 ani, debutant la seniori încă de la 15 ani, el provine de la Viitorul Onești, acolo unde a evoluat în ultimul sezon în Liga 3.

Apărător cu poftă de gol, Fudulache a înscris și în Cupa României, dar și în campionat, unde reușita sa din meciul cu Știința Miroslava a fost propusă la golul sezonului.

Noul staff tehnic al lui Dinamo

Tehnicianul portughez Nuno Campos a venit la București alături de mai mulți colaboratori, iar clubul a prezentat oficial noile nume din staff. În total, șase persoane se alătură proiectului din Ștefan cel Mare.

Este vorba despre antrenorii secunzi Gonçalo Cruz și João Bagão, preparatorul fizic Brian van der Steen și antrenorul de portari Filipe Peralta, toți colaboratori apropiați ai lui Nuno Campos din experiențele avute în Portugalia, Brazilia și Ungaria:

”Gonçalo Cruz – antrenor secund: Gonçalo Cruz vine cu experiență acumulată în Portugalia, Brazilia și Ungaria. A lucrat alături de Nuno Campos la Flamengo și ZTE, iar colaborarea dintre ei continuă acum la București.

João Bagão – antrenor secund: João Bagão a activat în Portugalia, Brazilia și Ungaria și a făcut parte din staff-ul lui Nuno Campos la ZTE.

Brian Van der Steen – preparator fizic: Brian Van der Steen a lucrat în Olanda, China și Ungaria, iar la ZTE a colaborat pentru prima dată cu Nuno Campos. Revine acum alături de el pentru a se ocupa de pregătirea fizică a lotului nostru.

Filipe Peralta – antrenorul portarilor: Filipe Peralta aduce în staff experiență din Portugalia, Arabia Saudită și China”.

Foto: Dinamo București