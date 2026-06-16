În locul său, cei de la Dinamo l-au adus pe Nuno Campos (51 de ani), antrenorul portughez de la Zalaegerszeg, pentru care au plătit și aproape 200.000 de euro. În această perioadă, Kopic a decis să accepte o altă provocare, după ce s-a zvonit că este curtat intens din zona arabă.

Zeljko Kopic va comenta meciurile Croației de la CM 2026

Antrenorul croat a spus că nu are, momentan, nicio ofertă oficială, astfel că a fost convins de o televiziune croată să fie analist pentru meciurile de la Cupa Mondială, scrie net.hr.

Croația va debuta la Campionatul Mondial miercuri seara, de la ora 23:00, împotriva Angliei, în ”capul de afiș” al Grupei L, în care se mai regăsesc și Ghana și Panama.

Zeljko Kopic este o voce importantă pentru fotbalul croat. Pe tot parcursul ”mandatului” său la Dinamo, presa din Croația a monitorizat atent ”tot ce mișcă” la echipa sa, ținând cont că a pregătit cele mai titrate echipe ale țării, Dinamo Zagreb și Hajduk Split.

Zeljko Kopic: ”N-am oferte”

„(n.r. – Aveți vreo ofertă?) În acest moment, nu. Nu am, din nou, acesta este un stereotip de gândire în fotbal `da, tipul pleacă pentru că sunt un milion și ceva pe masă`. Nu, nu pot… în trecut am avut ceva, dar eram la Dinamo și asta a fost. Și nu am… pentru mine nu a fost vorba dacă ne vom califica în Europa sau nu”, a spus Kopic, după despărțirea de Dinamo.

Zeljko Kopic s-a despărțit de Dinamo după doi ani și jumătate în care a dus echipa din ”Ștefan cel Mare” de la ultimele locuri din play-out până în play-off, unde a ajuns să lupte chiar și pentru o calificare în cupele europene.

El a bifat pe banca tehnică a ”câinilor” 112 apariții în toate competițiile și a înregistrat o medie de 1.52 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.