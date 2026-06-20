Pus pe liber de FCSB, a semnat cu Dinamo și nu regretă mutarea: „Alegerea cea mai bună”

Tânărul apărător în vârstă de 20 de ani a fost transferat de formația alb-roșie de la Metalul Buzău, unde a fost cedat gratis de FCSB în vara anului trecut. Mutarea a costat 60.000 de euro, iar fosta sa echipă a păstrat 20 de procente dintr-un viitor transfer.

Deși a crescut în academia marii rivale, fotbalistul este convins că trecerea la gruparea dinamovistă, unde va concura pentru postul de titular cu Raul Opruț, reprezintă pasul ideal pentru cariera sa.

Trecutul roș-albastru nu îl sperie

Răzvan Radu a rememorat plecarea sa de la formația patronată de Gigi Becali și a precizat că se felicită pentru traiectoria aleasă, considerând că mutarea la Dinamo îl avantajează profesional.

„Mi-am terminat contractul cu FCSB vara trecută și am semnat cu Metalul Buzău. Asta a fost toată povestea. Se pare că a fost alegerea cea mai bună. Nu regret că nu am rămas acolo”, a spus fundașul stânga, potrivit Fanatik.

Întrebat despre posibilele reacții ostile ale suporterilor dinamoviști având în vedere trecutul său, fotbalistul a susținut că nu-și face griji pentru asta.

„Nu cred că o să am nicio problemă pentru că eu nici nu am fost la prima echipă și nici nu ar avea de ce. Eu doar mi-am făcut junioratul acolo. Până la urmă am crescut acolo, dar am făcut doar câteva antrenamente cu echipa mare. Eu m-am dezvoltat la Metalul Buzău”, a explicat tânărul jucător. Acesta a menționat că are o motivație suplimentară la noua echipă: „Este o ambiție la mijloc de ce să nu recunosc, dar nu neapărat că nu m-au oprit acolo, ci să demonstrez ceva personal și apoi oamenilor”.