Pus pe liber de FCSB, a semnat cu Dinamo și nu regretă mutarea: „Alegerea cea mai bună”

Pus pe liber de FCSB, a semnat cu Dinamo și nu regretă mutarea: „Alegerea cea mai bună” Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Răzvan Radu a ajuns în Ștefan cel Mare în această vară după despărțirea de FCSB, în iulie 2025. Fundașul stânga a explicat motivele pentru care a ales echipa antrenată de Nuno Campos.

TAGS:
DinamoFCSBRazvan Radu
Din articol

Tânărul apărător în vârstă de 20 de ani a fost transferat de formația alb-roșie de la Metalul Buzău, unde a fost cedat gratis de FCSB în vara anului trecut. Mutarea a costat 60.000 de euro, iar fosta sa echipă a păstrat 20 de procente dintr-un viitor transfer.

Deși a crescut în academia marii rivale, fotbalistul este convins că trecerea la gruparea dinamovistă, unde va concura pentru postul de titular cu Raul Opruț, reprezintă pasul ideal pentru cariera sa.

Trecutul roș-albastru nu îl sperie

Răzvan Radu a rememorat plecarea sa de la formația patronată de Gigi Becali și a precizat că se felicită pentru traiectoria aleasă, considerând că mutarea la Dinamo îl avantajează profesional.

„Mi-am terminat contractul cu FCSB vara trecută și am semnat cu Metalul Buzău. Asta a fost toată povestea. Se pare că a fost alegerea cea mai bună. Nu regret că nu am rămas acolo”, a spus fundașul stânga, potrivit Fanatik.

Întrebat despre posibilele reacții ostile ale suporterilor dinamoviști având în vedere trecutul său, fotbalistul a susținut că nu-și face griji pentru asta.

„Nu cred că o să am nicio problemă pentru că eu nici nu am fost la prima echipă și nici nu ar avea de ce. Eu doar mi-am făcut junioratul acolo. Până la urmă am crescut acolo, dar am făcut doar câteva antrenamente cu echipa mare. Eu m-am dezvoltat la Metalul Buzău”, a explicat tânărul jucător. Acesta a menționat că are o motivație suplimentară la noua echipă: „Este o ambiție la mijloc de ce să nu recunosc, dar nu neapărat că nu m-au oprit acolo, ci să demonstrez ceva personal și apoi oamenilor”.

  • Razvan radu
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Detaliile noii înțelegeri și proiectul lui Nuno Campos

Fundașul a oferit și detalii despre negocierile care l-au adus în curtea câinilor, menționând și durata angajamentului.

„A durat destul de mult până s-a înțeles Metalul cu Dinamo, eu mi-am dorit să vin aici și mă bucur că s-a rezolvat tot în cele din urmă. Am semnat pe trei sezoane cu opțiune de prelungire pentru încă doi ani.

„Este un om deosebit, care are o filosofie a fotbalului foarte bună, îmi place stilul lui de joc și îi place să folosească foarte mulți jucători tineri, iar asta este de apreciat”, a zis apărătorul, care a adăugat că are încredere în lotul actual pentru a se lupta în partea superioară a clasamentului din SuperLigă: „Avem și jucători cu experiență, tineri, un mix bun. E momentul ca Dinamo să facă pasul următor”, a transmis fotbalistul.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Trump și-a îndepărtat și singurul aliat din Europa. Reacția lui Meloni după ce a fost jignită: ”Să-și amintească un lucru”
Trump și-a îndepărtat și singurul aliat din Europa. Reacția lui Meloni după ce a fost jignită: ”Să-și amintească un lucru”
ARTICOLE PE SUBIECT
Cristi Borcea, verdict dur: „Ce să facă Dinamo în cupele europene?!”
Cristi Borcea, verdict dur: „Ce să facă Dinamo în cupele europene?!”
Avertismentul lui Cristi Borcea: „La Dinamo nu te joci cu asta”
Avertismentul lui Cristi Borcea: „La Dinamo nu te joci cu asta”
Dinamo, transfer de titlu! „Câinii” au bătut palma cu un american trecut prin Germania, Polonia și Ungaria
Dinamo, transfer de titlu! „Câinii” au bătut palma cu un american trecut prin Germania, Polonia și Ungaria
ULTIMELE STIRI
A patra plecare de la Universtiatea Craiova: ”Mult succes în continuare!”
A patra plecare de la Universtiatea Craiova: ”Mult succes în continuare!”
Steaua, jucător nou de la FCSB pentru antrenorul Daniel Oprița! ”Militarii” joacă ACUM primul amical al verii
Steaua, jucător nou de la FCSB pentru antrenorul Daniel Oprița! ”Militarii” joacă ACUM primul amical al verii
”Cine e următorul român care pleacă pe bani mulți din Superliga?” Răspunsul lui Ciprian Marica
”Cine e următorul român care pleacă pe bani mulți din Superliga?” Răspunsul lui Ciprian Marica
Tun de 50 de milioane de euro dat de Gigi Becali. Afacerea ratată de Ilie Dumitrescu
Tun de 50 de milioane de euro dat de Gigi Becali. Afacerea ratată de Ilie Dumitrescu
U Cluj începe pregătirea pentru noul sezon cu un amical cu o echipă națională! Lotul vicecampioanei
U Cluj începe pregătirea pentru noul sezon cu un amical cu o echipă națională! Lotul vicecampioanei
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Turcia e deja OUT

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Turcia e deja OUT

Atenție, FCSB! Contractul pregătit pentru atacantul dorit de Gigi Becali

Atenție, FCSB! Contractul pregătit pentru atacantul dorit de Gigi Becali

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi, egalat în topul marcatorilor de la CM 2026!

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi, egalat în topul marcatorilor de la CM 2026!

Echipa finanțată de frații miliardari Pavăl s-a reunit cu doar 15 jucători

Echipa finanțată de frații miliardari Pavăl s-a reunit cu doar 15 jucători

Jovo Lukic, starul lui „U“, a făcut marele anunț din Los Angeles: „Mi-au contactat impresarul“

Jovo Lukic, starul lui „U“, a făcut marele anunț din Los Angeles: „Mi-au contactat impresarul“

Transferul verii la FCSB? Gigi Becali a făcut anunțul: ”M-am înțeles cu el!”

Transferul verii la FCSB? Gigi Becali a făcut anunțul: ”M-am înțeles cu el!”



Recomandarile redactiei
A patra plecare de la Universtiatea Craiova: ”Mult succes în continuare!”
A patra plecare de la Universtiatea Craiova: ”Mult succes în continuare!”
”Cine e următorul român care pleacă pe bani mulți din Superliga?” Răspunsul lui Ciprian Marica
”Cine e următorul român care pleacă pe bani mulți din Superliga?” Răspunsul lui Ciprian Marica
Tun de 50 de milioane de euro dat de Gigi Becali. Afacerea ratată de Ilie Dumitrescu
Tun de 50 de milioane de euro dat de Gigi Becali. Afacerea ratată de Ilie Dumitrescu
Ryan Lochte și Molly Gillihan au făcut anunțul: ”Este adevărat”
Ryan Lochte și Molly Gillihan au făcut anunțul: ”Este adevărat”
Câștigătorul Ligii Campionilor dezvăluie ce planuri are după plecarea de la Brașov
Câștigătorul Ligii Campionilor dezvăluie ce planuri are după plecarea de la Brașov
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cine e noul jucător al lui Dinamo: ”N-am ce să-i reproșez”
Cine e noul jucător al lui Dinamo: ”N-am ce să-i reproșez”
Dinamo a anunțat primele trei transferuri ale verii: ”Până în 2029”
Dinamo a anunțat primele trei transferuri ale verii: ”Până în 2029”
CITESTE SI
Kate Middleton a strălucit la Royal Ascot. Ținuta galbenă spectaculoasă care a întors toate privirile | GALERIE FOTO

stirileprotv Kate Middleton a strălucit la Royal Ascot. Ținuta galbenă spectaculoasă care a întors toate privirile | GALERIE FOTO

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Fritz pierde definitiv procesul cu ANI și riscă să nu mai poată candida până în 2030. Liderul USR anunță că merge la CEDO

stirileprotv Fritz pierde definitiv procesul cu ANI și riscă să nu mai poată candida până în 2030. Liderul USR anunță că merge la CEDO

Cât de ușor putem reduce factura la energie electrică. Sfaturi simple pentru a economisi bani fără mari eforturi

stirileprotv Cât de ușor putem reduce factura la energie electrică. Sfaturi simple pentru a economisi bani fără mari eforturi

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!