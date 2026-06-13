Tehnicianul portughez a venit la București alături de mai mulți colaboratori, iar clubul a prezentat oficial noile nume din staff. În total, șase persoane se alătură proiectului din Ștefan cel Mare.

Este vorba despre antrenorii secunzi Gonçalo Cruz și João Bagão, preparatorul fizic Brian Van der Steen și antrenorul de portari Filipe Peralta, toți colaboratori apropiați ai lui Nuno Campos din experiențele avute în Portugalia, Brazilia și Ungaria.

Șase veniri dintr-un foc la Dinamo: „Vă prezentăm noutățile”

Schimbări importante apar și în departamentul de analiză video. Andrei Bendeac și Iulian Militaru vor prelua această responsabilitate, înlocuindu-l pe Cosmin Bujor, care a ocupat postul în ultimele două sezoane.

„Pregătirile pentru noul sezon au început la baza de pregătire de la Săftica, unde băieții noștri desfășoară testele fizice în vederea pregătirii noului sezon. În rândurile care urmează vă prezentăm noutățile din staff-ul tehnic al echipei noastre.

Gonçalo Cruz – antrenor secund: Gonçalo Cruz vine cu experiență acumulată în Portugalia, Brazilia și Ungaria. A lucrat alături de Nuno Campos la Flamengo și ZTE, iar colaborarea dintre ei continuă acum la București.

João Bagão – antrenor secund: João Bagão a activat în Portugalia, Brazilia și Ungaria și a făcut parte din staff-ul lui Nuno Campos la ZTE.

Brian Van der Steen – preparator fizic: Brian Van der Steen a lucrat în Olanda, China și Ungaria, iar la ZTE a colaborat pentru prima dată cu Nuno Campos. Revine acum alături de el pentru a se ocupa de pregătirea fizică a lotului nostru.

Filipe Peralta – antrenorul portarilor: Filipe Peralta aduce în staff experiență din Portugalia, Arabia Saudită și China”, se arată în comunicatul transmis de Dinamo

Mutările vin după despărțirea de Zeljko Kopic și de staff-ul său, la finalul unui sezon în care Dinamo a ratat calificarea în cupele europene.