Concluzia trasă de Nuno Campos, după primul meci pe banca lui Dinamo

Vadim Kyrychenko a dublat avantajul lui Dinamo cu golul din minutul 48, iar Gornik Leczna, formație care a retrogradat în liga a treia din Polonia, a redus din handicap în minutul 84, după o eroare a portarului Roșca.

Cu un prim 11 din care nu au lipsit Cîrjan, Stoinov, Armstrong sau Musi, Dinamo a intrat în avantaj la finalul primei reprize. Alexandru Musi a deschis scorul în minutul 38, după o eroarea a portarului formației poloneze.

Meciul de azi a fost primul al lui Nuno Campos pe banca lui Dinamo. În discursul său de după meci, antrenorul portughez a subliniat în mai multe rânduri că jucătorii au nevoie de timp pentru a se îmbunătăți și a înțelege noile cerințe.

"Suntem într-o perioadă în care pregătim primul meci de campionat. Sunt multe lucruri pe care trebuie să le îmbunătățim, dar e ceva normal în acest moment. Vom revedea pe video anumite detalii, vom discuta și vom îmbunătăți anumite aspecte. Sunt mulțumit după acest meci, jucătorii au dat tot ce au avut în acest moment.

Cu cât va trece mai mult timp, cu atât vom avea o conexiune mai bună. În momentul de față nu avem nici toți jucătorii la dispoziție. Cu timpul vom vedea o altă față a echipei și vom juca fiecare partidă la victorie.

Rezultatele nu ne interesează acum. Vrem să le dăm minute jucătorilor pentru a ajunge la un nivel bun din punct de vedere fizic. Am văzut că jucătorii au dat tot ce au putut, dar sunt multe lucruri noi pentru ei. E momentul ca ei să crească, să înțeleagă ce le cer", a spus Nuno Campos, la 48TV.