Marius Niculae reclama haosul de la Dinamo: "Jucatorii fac ce vor! Nu e nimic serios!" Dezvaluirile fostului atacant al 'cainilor'

Situatia de la Dinamo este pe zi ce trece mai dificila.

Chiar si cu venirea lui Iuliu Muresan la Dinamo, situatia la clubul din Stefan cel Mare ramane la fel de cenusie. "Cainii" au interzis la transferuri, iar misiunea de a ramane in Liga 1 este din ce in ce mai deficila. La toate acestea se adauga si viitorul incert al lui Dusan Uhrin pe banca tehnica.

Marius Niculae sustine ca detine informatii din cantonamentul lui Dinamo. Fostul jucator al lui Sporting ii acuza pe fotbalistii alb-rosii pentru lejeritatea de care dau dovada in cantonamentul de pregatire.

"Jucatorii se antreneaza singuri, fac antrenamentul dupa bunul plac. Ei fac ce vor, fac un 5 contra 2 si un joc, atat. Nimic serios! In plus, nu au vrut sa joace nici partide amicale, pentru ca nu vor sa se accidenteze in perspectiva viitoarelor transferuri", a dezvaluit Marius Niculae pentru DigiSport.

Fostul international roman este de parere ca, in aceste conditii, Dinamo este in pericol sa retrogradeze la sfarsitul sezonului.

"In conditiile actuale, eu nu cred ca Dinamo va avea sanse mari de a rezista in prima liga. Mintea jucatorilor nu este la fotbal, ci doar la plecare. Cantonamentul lui Dinamo, dupa cum bine stiti, este in refacere, bucataria, sala de forta, nu stiu daca s-au terminat", a precizat Marius Niculae.