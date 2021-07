"FIFA, cu prietenie!" Administratorul lui Dinamo, ironii dupa vestea privind transferurile primita de la forul international: "Sper ca nu e jurist cel care a scris!"

Dinamovistii, increzatori ca vor primi liber la transferuri cat de curand.

Dinamo a primit o lovitura crunta astazi. TAS a respins solicitarea venita de la echipa din Stefan cel Mare de a ridica interdictia la transferuri.

Cu toate acestea, Razvan Zavaleanu, administratorul "cainilor", este convins ca situatia va fi remediata in curand, deoarece cei de la FIFA asteapta acum o dovada din partea dinamovistilor ca nu mai dispun de bani.

”Din cate inteleg, FIFA ar dori sa li se faca dovada ca nu avem fonduri disponibile, sper ca nu e un jurist cel care a scris.

In acest caz, un extras de cont e solutia, Dinamo nu mai are bani demult, nu e complicat. Chiar prin definitie, faptul ca am intrat in insolventa, e dovada ca nu exista bani.

Oricum, e doar un mail, sunt increzator ca se va da o decizie justa dupa ce producem dovezile.

Mailul e semnat de FIFA, cu prietenie. Mi s-ar parea corect cand ai o nelamurire sa intrebi cati bani sunt in cont, iar noi le-am fi spus zero.

Se inchid procedurile de acest gen cand se intra in insolventa, adica sanctiunile. Noi am solicitat suspendarea deciziei FIFA, e o chestie singulara opinia asta de la FIFA.

Legea insolventei interzice sa platim datoriile vechi. Chiar daca am avea banii, nu am putea plati, doar daca am avea toti baniipentru toate datoriile, atunci am iesi din insolventa.

Suntem blocati, o instanta sportiva nu poate sa vina sa zica: plateste, ca altfel te sanctionez! Daca nu rasturnam acest mail de la FIFA, atunci apelam la TAS. Orice la FIFA se suspenda pana cand e gata planul de reorganizare, 31 martie 2022, pentru licenta”, a spus Razvan Zavaleanu, potrivit Digi Sport.