Ricardo Grigore, la testul sinceritatii: "Daca as fi platit la zi, as accepta sa joc pentru Dinamo in Liga 2!" Dezvaluirile jucatorului despre nationala

Fotbalistul de la Dinamo a raspuns sincer la intrebarile moderatorului.

Ricardo Grigore se afla in lotul Romaniei pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo. Tricolorii vor juca impotriva lui Honduras, Coreea de Sud si Noua Zeelanda, in Grupa B. Fundasul celor de la Dinamo a acceptat provocarea celor de la FRF TV, in care trebuia sa raspunda cu "adevarat" sau "fals" la o serie de afirmatii.

Jucatorul a raspuns sincer, chiar daca subiectele erau legate de situatia de la Dinamo sau de viata personala. Astfel, Grigore a raspuns cu "adevarat" la urmatoarele propozitii:

"Desi sunt tanar, m-am convins deja ca in fotbal e mai greu sa isi faci prieteni, desi e un sport de echipa, din cauza faptului ca sunt mai multi bani decat in alte sporturi.

Daca as fi platit la zi, as accepta sa joc pentru Dinamo in Liga 2.

As putea sa pariez oricat si cu oricine ca in maximum 3 ani voi fi titular aproape meci de meci in nationala de seniori a Romaniei.

Cel putin un sfert din jucatorii straini din Liga 1 de acum sunt sub nivelul pe care ar trebui sa il aiba Liga 1 in viziunea mea".